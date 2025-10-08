ابتكار علاج جذري لحصوات الكلى

فلسطين اليوم

طوّر باحثو جامعة ستانفورد تقنية مبتكرة قد تغير مستقبل علاج حصوات الكلى المؤلمة، عبر تعديل جيني لبكتيريا الأمعاء لتفكيك مادة "أوكسالات" التي تعد سببا رئيسيا لتكوّن هذه الحصوات.

وأجرى الباحثون تجربة سريرية شارك فيها 51 متطوعا، من بينهم 12 مصابا بفرط "أوكسالات البول المعوي"، وهو أحد الأسباب الشائعة لتكرار تشكل حصوات الكلى. تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: الأولى تناولت كبسولات تحتوي على بكتيريا معدلة وراثيا، بينما تلقت الثانية دواء وهميا، واستمر العلاج لمدة شهر واحد. كما تناول جميع المشاركين مسحوق "البورفيرين" المذاب في الماء مع دواء مضاد لحموضة المعدة، لتهيئة بيئة مناسبة لنشاط البكتيريا. وبعد انتهاء التجربة، أظهرت النتائج انخفاضا ملحوظا في مستويات "الأوكسالات" لدى المجموعة التي استخدمت البكتيريا المعدلة مقارنة بالمجموعة الأخرى.

آلية عمل البكتيريا المعدلة

قام الباحثون بتعديل سلالة من بكتيريا الأمعاء (Phocaeicola vulgatus) لتمكينها من تحليل "أوكسالات"، وهي مادة موجودة بكميات عالية في أطعمة مثل السبانخ والمكسرات والشوكولاتة الداكنة والشاي. كما جعلوا البكتيريا تعتمد على مادة "بورفيرين" كمصدر غذائي - كربوهيدرات لا تستطيع معظم بكتيريا الأمعاء هضمها - ما يمنحها القدرة على البقاء أطول فترة ممكنة داخل الأمعاء.

وقال الدكتور ويستون ويتاكر، قائد الدراسة، إن اعتماد البكتيريا على "بورفيرين" يمنح الباحثين "مفتاح قتل"، يمكن من خلاله إيقاف عمل البكتيريا ببساطة عن طريق التوقف عن تناول المسحوق يوميا.

آفاق مستقبلية

يعتقد ويتاكر أن هذه الطريقة قد تُستخدم لعلاج أو الوقاية من أمراض معوية أخرى، بما في ذلك داء التهاب الأمعاء وبعض أنواع السرطان، ويجري الفريق حاليا تجارب على مرضى متلازمة القولون العصبي.

آراء الخبراء

رحب البروفيسور كريس إيدن، استشاري أمراض المسالك البولية، بالدراسة، لكنه أكد أنها ما تزال في مراحلها الأولى: "قد يكون هذا مفيدا لمجموعة محددة من المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى المتكررة، خصوصا أولئك الذين لا يستجيبون للنظام الغذائي منخفض الـ"أوكسالات".

وبدوره، قال الدكتور ديفيد ريجلار، الأستاذ المساعد في هندسة الأحياء: "هذا بحث مهم، واختبار هذه التقنية في تجارب سريرية بشرية أمر بالغ الأهمية. هناك جوانب مجهولة كثيرة حول كيفية تفاعل بكتيريا الأمعاء مع أجسامنا، ما يشكل تحديا أمام هندسة الميكروبيوم".

وأشار إلى أن الدراسة أظهرت استمرار البكتيريا المعدلة في ميكروبيوم بعض المشاركين حتى بعد إزالة مصدر غذائها، وهو أمر يحتاج إلى بحث إضافي.