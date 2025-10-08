هل يوجد علاقة بين التوحد وصحة الأمعاء؟

فلسطين اليوم

أجرى فريق بحثي في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، دراسة موسعة كشفت أن الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد (ASD) أكثر عرضة للإصابة بمشاكل هضمية مزمنة مقارنة بأقرانهم.

واعتمدت الدراسة على تقييم بيانات أكثر من 300 طفل مصاب بالتوحد، مقارنة بأكثر من 150 طفلا طبيعيا، عبر استبيانات من أولياء الأمور ومتابعة طويلة استمرت نحو عقد من الزمن.

وأظهرت النتائج أن الأطفال المصابين بالتوحد كانوا أكثر عرضة بنسبة 50% في البداية للإصابة بأعراض في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال. ومع مرور الوقت، ارتفع الخطر بشكل ملحوظ، حيث أصبحوا أكثر عرضة بأربعة أضعاف مقارنة بالأطفال الطبيعيين.

وكان الإمساك هو العرض الأكثر شيوعا لدى الأطفال المصابين بالتوحد، إذ أبلغ عنه 32% مقابل 11% لدى الأطفال الطبيعيين. كما ظهرت أعراض أخرى بشكل أكبر، مثل ألم البطن والإسهال وارتجاع المريء (GERD).

نتائج تفصيلية

ارتجاع المريء: أبلغ عنه 47% من المصابين بالتوحد في الزيارة الأولى مقابل 30% من الأطفال الطبيعيين.

الإمساك: شُوهد لدى 32% من المصابين بالتوحد مقابل 11% لدى الطبيعيين.

ألم البطن: 17% لدى المصابين بالتوحد مقابل 12% لدى الطبيعيين.

الإسهال: شُوهد لدى 27% من المصابين بالتوحد مقابل 11% لدى الطبيعيين.

تأثير المشاكل الهضمية على السلوك

أظهرت الدراسة أن مشاكل الجهاز الهضمي لا تؤثر على الصحة البدنية فحسب، بل ترتبط أيضا بتفاقم السلوكيات المرتبطة بالتوحد، مثل السلوكيات المتكررة والتحفيز العصبي والعدوانية والقلق والاكتئاب وصعوبات النوم وضعف التفاعل الاجتماعي.

وقالت الدكتورة كريستين وو نوردال، الباحثة الرئيسية: "لا يتعلق الأمر بإيجاد سبب واحد، بل بفهم الطفل ككل. ودعم صحة الجهاز الهضمي خطوة مهمة لتحسين جودة حياة الأطفال المصابين بالتوحد".

وأوضح الباحثون أن الأنظمة الغذائية التقييدية الشائعة بين الأطفال المصابين بالتوحد، والتي تعتمد غالبا على أطعمة قليلة الألياف ومصنعة، قد تزيد من مخاطر مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال. كما أشاروا إلى أن اختلالات بكتيريا الأمعاء شائعة في هذه الفئة، ما قد يزيد من احتمالية ظهور الأعراض.