هذه الأسباب الشائعة لسعال الدم!

حذرت طبيبة عامة بارزة من أن أي شخص يسعل دما يجب أن يراجع طبيبه على الفور، فقد يكون ذلك عرضا لأمراض خطيرة أو جلطة دموية تهدد الحياة.

وأوضحت الدكتورة كلير طومسون، من عيادة Cadogan في لندن، أن أي كمية من الدم على المخاط أو على منديل، مهما كانت صغيرة، يجب التعامل معها بجدية.

وقالت: "قد يكون سعال الدم أمرا بسيطا، أو علامة على مشكلة صحية خطيرة، لذلك نأخذ كل حالة على محمل الجد".

وأشارت إلى أن الطبيب العام سيقوم عادة بإجراء فحوصات دقيقة للرئتين عبر الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية، مع تحديد موعد متابعة بعد ستة أسابيع للتأكد من زوال السبب. وقد تكشف الفحوصات عن أورام أو أمراض مزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، أو عن وجود جلطات دموية في الرئتين تتطلب علاجا عاجلا.

الأسباب الشائعة لسعال الدم

- استنشاق جسم غريب: قد يحدث للأطفال عند ابتلاع قطع صغيرة مثل الليغو أو الخرز، وللكبار عند استنشاق جسيمات معدنية أو خشبية أو زجاجية، ما يؤدي إلى التهاب الرئة وسعال الدم.

- التهابات الصدر: تشمل الالتهاب الرئوي أو السل، حيث تتسبب العدوى بتهيج الحويصلات الهوائية الصغيرة، مسببة سعالا دمويا مصحوبا أحيانا بالحمى أو ألم عند الشهيق.

- مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD): أكثر شيوعا بين المدخنين أو من يتعرضون للأبخرة الضارة أو الغبار لفترات طويلة. الالتهاب المزمن في الرئة يؤدي إلى سعال مصحوب ببلغم ودم.

- السرطان: سرطان الرئة من الأسباب الخطيرة للسعال الدموي.

وتوصي طومسون بإجراء فحوصات إذا استمر السعال أكثر من أربعة أسابيع، حتى وإن لم يكن الشخص مدخنا، إذ يمكن أن يكون وراثيا.

- جلطات الدم: قد تنشأ بعد الجراحة أو السفر الطويل بسبب تخثر وريدي عميق، ما يؤدي إلى جلطة دموية في الرئتين. كما أن النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل لفترات طويلة معرضات لخطر أكبر.

- أمراض القلب: مشاكل صمامات القلب أو ضعف وظيفته يمكن أن تزيد الضغط في الرئتين، مسببة نزيفا داخليا يظهر على شكل سعال دموي.

وأكدت طومسون أن أي حالة سعال مستمر أكثر من أربعة أسابيع أو سعال دموي بدون سبب واضح، يجب التعامل معها بجدية، وإجراء التصوير الطبي والفحوصات اللازمة لتحديد السبب وعلاجه فورا.