لا تشرب القهوة فور استيقاظك من النوم!

قالت أخصائية امراض القلب، الدكتورة اناستاسيا شيرباك إن القهوة أصبحت منذ زمن بعيد جزءا من طقوس الصباح لدى ملايين الناس.

وأشارت الطبيبة إلى أن معظم الناس لا يفكرون بالوقت المناسب لشرب أول كوب من القهوة ولا بالكمية المسموحة من الكافيين دون الإضرار بالصحة.

وأضافت: "بعد الاستيقاظ يكون مستوى هرمون النشاط الكورتيزول مرتفعا جدا. شرب القهوة في هذه الفترة يقلل من تأثيرها المنشط، ويزيد خطر تهيج الغشاء المخاطي للمعدة. الوقت الأمثل لشرب أول كوب هو بعد ساعة ونصف إلى ساعتين من الاستيقاظ، عندما ينخفض مستوى الكورتيزول ويعمل الكافيين بفعالية أفضل".

وأكدت الطبيبة أن تناول القهوة على معدة فارغة يحفز إنتاج العصارة المعدية، مما قد يسبب حرقة المعدة وألما في الجزء العلوي من البطن، ويزيد مع الوقت من خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو قرحة المعدة. لذلك، يُفضل شرب القهوة مع وجبة الإفطار أو على الأقل مع وجبة خفيفة.

وبحسب البيانات الحديثة، تصل الجرعة اليومية الآمنة من الكافيين للشخص البالغ السليم إلى 400 ملغ يوميا، مع عدم تجاوز الجرعة الواحدة 200 ملغ. للتوضيح: كوب إسبريسو (30 مل) يحتوي على 60–100 ملغ، وكوب شاي (230 مل) حوالي 50 ملغ، وعلبة مشروب طاقة (250 مل) قد تصل إلى 150 ملغ.

أما بالنسبة للحوامل، فتقتصر الجرعة اليومية على 200 ملغ، وللأطفال تحسب الجرعة بشكل فردي بمعدل 2.5–3 ملغ لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

وحذّرت من أن تجاوز الجرعة اليومية بانتظام لأكثر من 450 ملغ قد يؤدي إلى أضرار صحية تشمل: الأرق، التهيج، القلق، زيادة معدل ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات الجهاز الهضمي، تسرب الكالسيوم وتأثيره على صحة العظام والأسنان والشعر، وإدمان الكافيين.