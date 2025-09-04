إليكم خطوات سريعة لتهدئة تسارع نبض القلب!

فلسطين اليوم

يصاحب تسارع نبض القلب أمراض وحالات غير مرتبطة بالقلب، مثل الإجهاد، والنشاط البدني، والتدخين، وتناول مشروبات الطاقة، والقهوة.

ويشير الدكتور ألكسندر أومنوف، الجراح والمحاضر في قسم التخصصات الطبية الأساسية بكلية الطب بجامعة التعليم، إلى أنه عند تسارع نبض القلب الناتج عن عوامل غير مرتبطة بالقلب، من الضروري تقليل تأثير هذه العوامل لاستعادة إيقاع القلب الطبيعي بسرعة.

ويضيف الدكتور أومنوف أنه يمكن تحقيق ذلك عبر:

شرب شاي مهدئ أو تناول عشبة ذنب الأسد (Leonurus).

تحويل التفكير إلى مسار ممتع أو الابتعاد عن القلق.

الاغتسال بالماء البارد وشرب الماء على دفعات صغيرة.

أخذ أنفاس عميقة عدة مرات لتنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي وضبط نبضات القلب.

الجلوس أو الاستلقاء، إذ تساعد هذه الوضعية على التهدئة بسرعة.

ويؤكد الطبيب على ضرورة استشارة الطبيب في حال وجود أمراض القلب، أو الغدة الدرقية، أو فقر الدم، لتجنب أي مضاعفات محتملة.