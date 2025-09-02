فوائد سحرية لثمار جوز الهند!

فلسطين اليوم

لا تحظى ثمار جوز الهند بأهمية كبيرة ولا تخطر عادة إلا في لقطات من أفلام المغامرات في جزر نائية أو كمادة إضافية في الحلويات أو المساحيق. مع ذلك فوائدها مذهلة.

أهمية ثمار جوز الهند تظهر في قيام الدول المصدرة في آسيا والمحيط الهادئ وهي الهند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وفيتنام وكينيا بالاتفاق عام 2009 على تحديد 2 سبتمبر يوما عالميا لجوز الهند. المبادرة تهدف علاوة على الترويج للاستهلاك إلى الحديث أيضا عن الفوائد.

فوائد ثمار جوز الهند عديدة جدا ومدهشة. لب هذه الثمرة غني بفيتامينات "ب" و"ج"، وأيضا بالصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز، ويعزز من ناحية أخرى امتصاص فيتامينات "أ"، "د"، "هـ"، "ك".

تتميز ثمرة جوز الهند بتأثير مضاد للجراثيم. زيت جوز الهند المعصور يساعد في منع نمو الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب التهابات المكورات العنقودية الخطيرة.

من الفوائد أيضا المساعدة في مكافحة شيخوخة الخلايا، وذلك لأن لب الثمار وسوائلها تحتوي على أحماض الغال والكافيين والساليسيليك والكوماريك.

في حين أن زيت جوز الهند يمكن أن يرفع مستوى الكوليسترول الضار، فهو يرفع أيضا مستوى الكوليسترول الحميد باستمرار. يرتبط ارتفاع مستوى الكوليسترول الحميد بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

بالنسبة لصحة الفم، تساعد المضمضة بزيت جوز الهند في تقليل البكتيريا الضارة، كما تُسهم في تحسين صحة اللثة وإزالة الروائح الكريهة.

لجوز الهند فوائد على البشرة. يتمتع زيت جوز الهند بالقدرة على حماية الجلد عن طريق تشكيل حاجز. الدراسات العلمية أثبتت أيضا أنه فعال ضد البكتيريا الكروية العنقودية الذهبية التي تعيش على جلد الإنسان وفي الجهاز التنفسي، وأيضا ضد فطريات الهبل.

علاوة على قدرة زيت ثمار جوز الهند تعزيز صحة الجلد فهو يقوي الشعر ويساعد في التئام الجروح بالاستخدام الموضعي. هذا الزيت أيضا مرطب طبيعي للبشرة والشعر. الدراسات أثبتت أن معالجة الجروح بزيت جوز الهند يمكن أن تسرع التئامها عن طريق تحسين إنتاج بروتين الكولاجين والمحافظة على المنطقة رطبة ومحمية من العدوى.

الخبراء في مجال التغذية الصحة يحذرون من جهة أخرى من أن رقائق جوز الهند المحلاة، وحليب جوز الهند المعلب مع السكريات المضافة والمكثفات وجوز الهند المدهون بمكونات إضافية، تقلل من فوائد ثمرة جوز الهند الصحية.

من الملاحظات الهامة الأخرى أيضا، النصح بعدم اعتبار ثمرة جوز الهند "غذاء صحيا" يمكن استهلاكه بكميات غير محدودة. هذه الثمرة تتميز باحتوائها على سعرات حرارية عالية ويتوجب الاعتدال في تناول اللب. كما يتوجب على المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية توخي الحذر. تناول زيت جوز الهند بكميات كبيرة في مثل هذه الحالات يمكن أن يكون ضارا.