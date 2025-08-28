فوائد وجبة الإفطار.. هذه عواقب التخلي عنها!

فلسطين اليوم

قالت خبيرة التغذية الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، إن وجبة الإفطار تعد من الوجبات الأساسية، إذ تساعد الجسم على تنشيط عملية الأيض وتحفيز عمل الأجهزة الداخلية كافة.

وأضافت الدكتورة: "إذا لم يحافظ الجسم على سرعة الأيض في الصباح، فإنه يبدأ بالتباطؤ بحلول منتصف النهار، ما قد يؤدي حتما إلى زيادة الوزن".

وأوضحت: "للحفاظ على سرعة الأيض الصباحي والعمليات الفسيولوجية التي تتحكم بها دورة الليل والنهار، يجب أن يحصل الجسم على جميع العناصر الغذائية الضرورية. وإذا تأخر الشخص في تناول وجبة الإفطار، ستنخفض سرعة الأيض لديه بشكل أسرع".

وأكدت الخبيرة أن سرعة الأيض لا تعتمد على نظام النوم واليقظة، بل العامل الحاسم هو تناول وجبة إفطار كاملة، كما أثبتت العديد من الدراسات. ويؤدي إنفاق الجسم للطاقة لهضم الطعام وامتصاصه إلى زيادة سرعة الأيض بنسبة لا تقل عن 10% عن مستواها الأصلي. ويختلف هذا التأثير حسب نوعية الطعام؛ فمثلا، هضم البروتين الكامل قد يزيد سرعة الأيض بنسبة 15-20%، ويخصص حوالي 10% من هذه الطاقة لعملية التوليد الحراري، أي استيعاب مكونات الطعام.

وتابعت: "يساهم دعم التوليد الحراري في منع زيادة الوزن، لأنه يجبر الجسم على العمل لهضم الطعام وامتصاص مكوناته، دون السماح بتخزينها لاستخدام لاحق".

من جهتها، نوهت خبيرة التغذية إيرينا بيساريوفا إلى أن وجبة الإفطار تمثل مفتاح التغذية الصحية طوال اليوم، لذا حتى إذا لم يشعر الشخص بالرغبة في تناول الطعام صباحا، فعليه تعديل عاداته ونظامه الغذائي.

وعموما، يُنصح بتناول كوب من الماء بعد الاستيقاظ بحوالي 20-30 دقيقة قبل وجبة الإفطار.