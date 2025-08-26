أطعمة تمنع تكون الحصى في الكلى

فلسطين اليوم

قالت أخصائية أمراض الكلى الدكتورة تاتيانا ساغوفا إن التغذية مرتبطة ارتباطا مباشرا بحالة الكلى وخطر تكوين الحصى.

ووفقا لها، يمكن للنظام الغذائي المختار بعناية أن يقلل بشكل كبير من احتمال تكون حصى الكلى، وقد حددت الطبيبة مجموعة من الأطعمة التي تمنع ذلك.

وأوضحت الأخصائية، أن الليمون والبرتقال من أهم هذه الأطعمة، لاحتوائهما على نسبة عالية من حمض الستريك، الذي يخفض حموضة البول ويمنع تبلور الأملاح، مما يجعل إدراجهما في النظام الغذائي أمرا ضروريا للأشخاص المعرضين لتكون الحصى.

وأشارت إلى دور الألياف الغذائية والمغنيسيوم، حيث تساعد الفواكه والخضروات الطازجة والأطعمة الغنية بالألياف على تنظيم مستوى الغلوكوز ودعم عملية التمثيل الغذائي. أما الأرز البني والبقوليات ودقيق الشوفان والكينوا فهي مصادر غنية بالمغنيسيوم، وتقلل من خطر تكون الحصى.

وأضافت أن النظام الغذائي يجب أن يشمل أيضا مصادر بروتين صحية مثل منتجات الألبان قليلة الدسم والبيض والأسماك والدجاج، لكونها عناصر أساسية في التغذية اليومية.

وأكدت الأخصائية على أهمية الحفاظ على توازن الماء في الجسم، حيث ينصح بشرب نحو 2.5 لتر من الماء يوميا، ما يقلل بشكل كبير من خطر تكون الحصى.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور فلاديسلاف سيب، الأستاذ المشارك في قسم الصيدلة بمعهد الصيدلة والكيمياء الطبية بجامعة بيروغوف الطبية، كان قد أعلن في وقت سابق أن الكولا والمشروبات الغازية الداكنة تحتوي على الأكسالات وحمض الفوسفوريك، ما يزيد من خطر تكون الحصى. وأوضح أن تناول 500 مل من هذه المشروبات المحلاة يوميا يرفع احتمال الإصابة بحصى حمض اليوريك بنسبة 25%.