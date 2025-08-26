هذه الفاكهة تحميك من الخرف!

فلسطين اليوم

أظهرت دراسات أجراها علماء من بريطانيا أن تناول الكرز يساعد على محاربة بعض الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، مثل الخرف.

وأشارت مجلة Antioxidants إلى أن علماء من جامعة كينت البريطانية أجروا عدة دراسات لمعرفة المواد الغذائية التي تساعد على الحفاظ على صحة الدماغ لدى كبار السن. وتبين لهم أن تناول الكرز يقلل من أعراض الأمراض المرتبطة بالشيخوخة مثل ألزهايمر. كما أظهرت إحدى دراساتهم أن تحويل الكرز إلى عصير أو مسحوق غذائي وإضافته إلى النظام الغذائي كان أكثر فعالية في محاربة الأمراض التنكسية العصبية.

وأطلق العلماء على مسحوق الكرز الجاف المستخدم كمكمل غذائي اسم "العلاج الفعال لأمراض الشيخوخة"، إذ تبين لهم أن الكرز في شكل مسحوق يحافظ على مضادات الأكسدة الموجودة فيه مثل الأنثوسيانين. كما أن المسحوق المستخلص من الثمار الناضجة جدا أو غير الناضجة يحوي كمية كبيرة من هذه المادة.

ومن جهتها، علقت الدكتورة مارينا إسكورا، مؤلفة إحدى هذه الدراسات، بالقول: "اتضح أن مسحوق ثمار الكرز أكثر فائدة للصحة بكثير مقارنة ببعض المكملات الغذائية الأخرى، لذلك لا يجب التخلي عن ثمار الكرز التي تبدو غير صالحة للأكل ظاهريا، بل ينبغي تحويلها إلى مكملات غذائية بيولوجية مفيدة."

وأشارت الطبيبة إلى أن تحويل الفواكه أو بعض أنواع الثمار إلى مسحوق غذائي يجب أن يكون نهجا متبعا في العديد من المناطق الزراعية للاستفادة القصوى من منتجاتها.