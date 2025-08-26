الطريقة الصحيحة لخفض درجة حرارة الطفل

فلسطين اليوم

قالت أخصائية طب الأطفال الدكتورة مارينا خوكونوفا، إنه لا ينبغي لف الطفل الذي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة بغطاء. وتوضح كيف يجب التصرف في هذه الحالة.

وأضافت الأخصائية: "يجب خفض درجة الحرارة عندما تكون القراءات أعلى من 38.5–39 درجة مئوية، مع الأخذ في الاعتبار حالة الطفل. فإذا كانت درجة الحرارة أقل، ولكن الطفل يشعر بتوعك، فمن الضروري خفض الحرارة. أما إذا كان نشيطا، فلا حاجة لاستخدام خافضات الحرارة حتى لو كانت حرارته 38.5 درجة مئوية. أما إذا ارتفعت درجة حرارة طفل عمره أقل من 3 أشهر، فيجب استدعاء سيارة الإسعاف فورا."

وأوصت الطبيبة باستخدام الإيبوبروفين والباراسيتامول لخفض درجة حرارة الأطفال، مع الالتزام بالجرعة الدقيقة، وهي: 10 ملغ من الإيبوبروفين أو 15 ملغ من الباراسيتامول لكل كيلوغرام من وزن الطفل. ويجب عدم الاعتماد على الجرعات التقريبية الموضحة في التعليمات، بل الالتزام بالحساب الدقيق وفق وزن الطفل.

وتابعت: "احتساب كمية الدواء بدقة يسمح بخفض درجة الحرارة بسرعة وأمان. كما يجب عدم إعطاء الطفل جرعة زائدة بسبب الاستخدام المتكرر؛ فمثلا لا يسمح بتناول الإيبوبروفين أكثر من ثلاث مرات يوميا، والباراسيتامول لا يزيد عن أربع مرات. ويجب أن تكون الفترات الفاصلة بين الجرعات 6–8 ساعات على الأقل. ولا يُنصح باستخدام أدوية خافضة للحرارة أخرى للأطفال، إلا في الحالات القصوى حيث يمكن استخدام مزيج من الإيبوبروفين والباراسيتامول."

ووفقا للطبيبة، يلعب شرب الكثير من السوائل للحفاظ على توازن الماء في الجسم دورا مها في التعافي وخفض درجة الحرارة. فإذا قل شرب الطفل للسوائل، يتباطأ مفعول الأدوية أو يتوقف تماما.

وزادت: "يمكن تبريد الطفل بمسحه بماء بدرجة حرارة الغرفة، ولكن دون إضافة الكحول أو الخل أو أي مواد أخرى. كما لا يُنصح بلف الطفل الذي حرارته مرتفعة أو تغطيته ببطانية دافئة لتحفيز التعرق. بل على العكس، يُنصح بتهيئة الظروف التي تساعد الجسم على إطلاق الحرارة الزائدة، مثل ارتداء ملابس قطنية خفيفة وتهوية الغرفة."

وأوضحت أن درجة الحرارة لدى الطفل قد تستمر 3–5 أيام، ويعتمد ذلك على الخصائص الفردية للجسم والعامل الممرض، أي أن عدم التحسن السريع لا يشير بالضرورة إلى تدهور الحالة. كما أن الحرارة لا تنخفض فورا بعد 10–15 دقيقة أو حتى بعد ساعة من تناول الدواء، بل قد تنخفض بعد 1.5–2 ساعة، وغالبا لا تصل إلى 36.6 درجة مئوية مباشرة، بل تقل بضعة أعشار؛ فمثلا إذا كانت الحرارة 39 درجة، قد تنخفض إلى 38.5 درجة بعد تناول الدواء، ويُعتبر هذا مؤشرا إيجابيا.