الخطأ الرئيسي في علاج الربو

أفادت أخصائية أمراض الحساسية والمناعة الدكتورة ناتاليا نيناشيفا بأن العديد من مرضى الربو يخففون أعراضهم باستخدام موسعات الشعب الهوائية فقط، متجاهلين استنشاق الغلوكوكورتيكوستيرويدات.

وهو ما تعتبره الدكتورة أكبر خطأ في علاج المرض.

وأوضحت الأخصائية، أن أدوية مثل سالبوتامول، فينوتيرول، وبروميد الإبراتروبيوم تعمل على توسيع الشعب الهوائية بسرعة وتخفيف الأعراض الفورية، لكنها لا تعالج الالتهاب الكامن، ما قد يؤدي إلى تفاقم الحالة على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن الأساليب الحديثة تتيح علاج الربو حتى في الحالات الخفيفة: "لا ينبغي لأي مريض، حتى مع الربو الخفيف أو النوبات النادرة، أن يعتمد على موسعات الشعب الهوائية وحدها. يجب على جميع المرضى، بغض النظر عن العمر أو شدة المرض، استخدام الغلوكوكورتيكوستيرويدات المستنشقة، فهي أساس العلاج، وتساعد في السيطرة على الالتهاب ومنع تفاقم الربو القصبي".