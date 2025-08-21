ما تأثير اللحوم الحمراء على توازن بكتيريا الأمعاء؟

فلسطين اليوم

أثبتت دراسة حديثة أن استهلاك اللحوم الحمراء يساهم في اختلال توازن بكتيريا الأمعاء وتفاقم التهاب الأمعاء.

وأُجريت الدراسة على الفئران، حيث أظهرت النتائج أن الحميات الغذائية الغنية باللحوم الحمراء تؤدي إلى التهاب القولون.

وأطعم الباحثون الفئران أنواعا مختلفة من اللحوم الحمراء، بما في ذلك لحم الخنزير والبقر والضأن، لمدة أسبوعين، ثم تسببوا في التهاب القولون.

وأكدت التحاليل أن هذه الأنواع من اللحوم زادت من إنتاج السيتوكينات المسببة للالتهاب وتسلل الخلايا المناعية إلى القولون.

كما كشف التحليل الميكروبي عن انخفاض ملحوظ في سلالات بكتيريا العقدية والأكيرمانسيا والفاكاليباكتيريوم واللاكتوكوكس، مقابل زيادة في سلالات المطثية والميوسيسبيريلوم، ما يعكس اختلالا في توازن ميكروبات الأمعاء.

وقال الدكتور دان تيان، المعد المشارك من جامعة كابيتال الطبية في الصين: "تساهم هذه الدراسة في تطوير أساليب التغذية لعلاج مرض التهاب الأمعاء، وتوضح التفاعل الوثيق بين النظام الغذائي وميكروبات الأمعاء والمناعة المعوية".