أضرار الآيس كريم على الكبد

أفادت المديرة التنفيذية لمركز البحوث العلمية "التغذية الصحية"، أخصائية التغذية وأمراض الكبد، الدكتورة نوريا ديانوفا، بأن تناول الآيس كريم قد يؤثر سلباً على صحة الكبد.

وأوضحت الأخصائية، أن الكبد يتحمل مسؤولية استقلاب الدهون والكربوهيدرات، ويؤدي الإفراط في تناول الآيس كريم إلى زيادة العبء عليه.

وقالت: "إنه من الأفضل الحد من تناول الآيس كريم، رغم صعوبة ذلك، لكن هناك حلول بديلة. يمكن اختيار آيس كريم يحتوي على بدائل لدهون الحليب، حيث يقلل من نسبة الكوليسترول والدهون المشبعة، ويزيد من الأحماض الدهنية غير المشبعة المفيدة للصحة. كما يخلو هذا النوع من الآيس كريم من الأيزومرات المتحولة الضارة، التي تتشكل أثناء هدرجة الزيوت السائلة المستخدمة في بعض المنتجات، بما فيها الآيس كريم التقليدي".

واقترحت الخبيرة أيضا استبدال الآيس كريم التقليدي بآيس كريم الفواكه الطبيعي، مع مراعاة كمية السكر المضافة. وتوضح: "الآيس كريم الطبيعي المصنوع من الحليب والقشدة والزبدة يحتوي على دهون مشبعة ومتحولة، وزيادة استهلاكه قد ترفع خطر الإصابة بأمراض الكبد، لذا يُنصح بتناوله مرة أو مرتين في الشهر فقط".