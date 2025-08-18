لفوائدها المُذهلة.. تناول هذه الأطعمة بانتظام

فلسطين اليوم

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء، عن قائمة بـ7 أطعمة غنية بـ"فيتامين د" ينصح بتناولها بانتظام للحفاظ على صحة الجسم والعقل.

وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بـ"فيتامين د" بانتظام يساعد على حصول الجسم على جرعات مناسبة من القيمة اليومية الموصى بتناولها.

ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "تايمز أوف إنديا"، فإن فيتامين "د" يعرف غالبًا باسم "فيتامين أشعة الشمس"، وهو ضروري لعظام قوية ووظائف مناعية وصحة عامة. وتتراوح القيمة اليومية لفيتامين "د" بين 600 و800 وحدة دولية للبالغين.

1. الأسماك الدهنية

تعدّ الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين، مصادر غنية بفيتامين "د". يحتوي 100 غرام من السلمون على نحو 400 وحدة دولية من فيتامين "د"، أي ما يعادل 55% من القيمة اليومية.

2. زيت كبد سمك

يمكن تناول زيت كبد سمك للحصول على فيتامين "د"، وهو مصدر غني بفيتامين "د"، ويحتوي أيضًا على كمية جيدة من فيتامين "أ" وأحماض "أوميغا-3" الدهنية.

3. البيض

إن تناول بيضة كبيرة يعطي 5% (ما يعادل 41 وحدة دولية) من القيمة اليومية لفيتامين "د". كما أن إضافة البيض إلى النظام الغذائي يحسّن الصحة العامة.

4. الكبد

يعتبر الكبد، وخاصةً كبد البقر، مصدرًا جيدًا لفيتامين "د"، لكن ينبغي مراعاة أنه غير مناسب للنساء الحوامل. تحتوي حصة 100 غرام من الكبد على نحو1.1 ميكروغرام من فيتامين "د".

5. الحليب المدعّم

إن معظم أنواع حليب البقر مدعّمة بفيتامين "د" للمساعدة في الوقاية من نقصه. يمنح تناول كوب واحد من الحليب المدعّم نحو 15-20% من القيمة اليومية.

6. الحبوب المدعّمة

هناك بعض الأنواع من حبوب الفطور التي تكون مدعّمة بفيتامين "د". يمكن أن توفّر هذه الحبوب كمية كافية من فيتامين "د" للأشخاص النباتيين.

7. الفطر

ينتج الفطر فيتامين "د" عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية. ينبغي اختيار الفطر البري الصالح للأكل أو الفطر المعالج بالأشعة فوق البنفسجية للحصول على المزيد من فيتامين "د" مقارنة بالأنواع المزروعة تقليديا.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة الحصول على الجرعة اليومية من فيتامين "د" الذي يلعب دورا مهما في تقليل الالتهابات، ما يسهم في الحد من حالات السرطان المتقدمة والوفيات الناجمة عنها، إلى جانب أمراض المناعة الذاتية.