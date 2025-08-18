هذا النوع من الفطريات يهاجم الدماغ البشري!

فلسطين اليوم

أفادت صحيفة "Daily Mail" أن الأطباء قلقون من انتشار نوع جديد من فطر داء البقع البيضاء (فطر الكانديدا أوريس- Candida auris) الذي أصبح أكثر مقاومة للأدوية.

وتشير الصحيفة إلى أن أحدث ضحايا هذا الفطر كان رجلا يبلغ من العمر 34 عاما من سكان رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للصحيفة، تعرّض الرجل لحادث أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في الرأس، وخضع لعملية جراحية، لكنه لم يتعافَ. وبعد إجراء فحوصات دقيقة، اكتشف الأطباء أن دماغه مصاب بفطريات داء البقع البيضاء، ويرجح أن الفطر دخل إلى الدماغ عبر الجروح التي لحقت به إثر الحادث.

وقال الأطباء المشرفون على علاج الرجل: "إن الإفراط في استخدام الأدوية المضادة للفطريات في الزراعة والرعاية الصحية ساهم في تطوير مقاومة لفطر الكانديدا أوريس ضد تلك الأدوية."

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعد فطر داء البقع البيضاء واحدا من أشد 19 نوعا من الفطريات فتكا في العالم، حيث يتسبب بالوفاة في حالة واحدة من كل ثلاث إصابات. ويمكن لهذا الفطر البقاء حيّا على أسطح المستشفيات والجلد لفترات طويلة، وغالبا ما يكون مقاوما للمطهّرات والأدوية، كما يمكنه الانتقال إلى النخاع الشوكي والعظام وتجويف البطن والأذنين والرئتين والمسالك البولية.

وتشير الصحيفة إلى أن الرجل نجا بفضل تلقيه عشرات الحقن والقطرات المضادة للفطريات، بالإضافة إلى دورة علاجية استمرت 11 يوما تناول خلالها أدوية مضادة للفطريات.