أنواع الألياف الغذائية وموانع استخدامها

أفادت الدكتورة إيرينا بيساريوفا، خبيرة التغذية، بأن الألياف تُعد عنصراً أساسياً في النظام الغذائي، ويمكن أن تجلب فوائد صحية، لكنها قد تسبب آثارا جانبية أحياناً.

وأوضحت الدكتورة أنواع الألياف الغذائية المتوفرة وكيفية استخدامها بشكل صحيح في النظام الغذائي لتجنب الآثار السلبية.

وقالت: "بالطبع، الألياف الغذائية مفيدة وضرورية للجسم. وهناك نوعان: الألياف القابلة للذوبان، الموجودة في الخضراوات والفواكه، وهي خفيفة على الجهاز الهضمي، والألياف غير القابلة للذوبان، الموجودة في البقوليات والمكسرات".

وأشارت الخبيرة إلى أن الألياف مفيدة عند تناولها بكميات معتدلة، ما لم توجد موانع صحية. يتميز هذا العنصر الغذائي بخصائص بريبيوتيك، التي تحسن وظيفة الأمعاء، كما تساعد على خفض مستوى الكوليسترول وتنظيم مستوى السكر، وتعتبر ضرورية لمن يرغبون في إنقاص وزنهم والحفاظ عليه.

وأضافت: "مع ذلك، هناك موانع لاستخدام الألياف. فمثلا، تناول كميات كبيرة من الألياف مع شرب قليل من الماء قد يسبب الإمساك. أما الأشخاص الذين يعانون من القرحة، التهاب القولون، أو بعض أمراض الجهاز الهضمي الأخرى، فعليهم تناول الألياف بحذر وبكميات صغيرة لتجنب إجهاد الجسم".