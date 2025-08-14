تجنبوه.. خطأ واحد يفقد الدواء خصائصه العلاجية!

فلسطين اليوم

قالت الصيدلانية إيرينا بوليغينا، إن الخطأ في تناول الأدوية قد يؤدي إلى فقدان فعاليتها، إذ يمكن لبعض المشروبات أن تتفاعل مع الأدوية وتبطل مفعولها.

وأوضحت الصيدلانية ما إذا كان يسمح بتناول الأدوية مع العصائر أو المياه الغازية أو غيرها من المشروبات، مشيرة إلى أنه يجب تناول الأدوية بالماء النظيف فقط، لأن المكونات النشطة في بعض المشروبات قد تتفاعل مع الدواء.

وأضافت: "تحتوي هذه المشروبات على مكونات نشطة. فمثلا، تحتوي القهوة على الكافيين، والشاي على التانينات، والمياه الغازية على السكر وأحماض مختلفة. وعند تفاعل هذه المكونات مع المواد الكيميائية في الأدوية، قد يحدث تفاعل كيميائي غير مرغوب، وأحيانا لا يكون هذا التفاعل مناسبا".

وأشارت إلى أن الشاي يشكل خطرا خاصا، إذ يمكن للتانينات أن ترسب المواد النشطة في صورة غير قابلة للذوبان، مما يجعل الدواء عديم الفائدة.

وتابعت، أنه توجد بعض الاستثناءات، وهي أدوية محددة عادة ما يحذر منها الطبيب مسبقا. أي أن هناك أدوية قليلة جدا يجب تناولها بماء محمَّض أو وسائل أخرى يحددها الطبيب فقط، بينما يجب تناول باقي الأدوية بالماء النظيف فقط.