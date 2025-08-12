ما سبب ظهور "البقع" أمام العين؟

فلسطين اليوم

أفاد الدكتور إيغور دوتشين أخصائي طب وجراحة العيون، بأنه في أغلب الأحيان، تظهر الأجسام العائمة (نقاط، بقع، ذباب وغيرها) أمام العين نتيجة تغيرات مرتبطة بالعمر في بنية الجسم الزجاجي.

ووفقا له، الجسم الزجاجي مادة هلامية في العين، تتكون من الماء والكولاجين.

وقال الطبيب: "وظيفة هذه المادة هي مساعدة مقلة العين في الحفاظ على شكلها، كما أنها تشارك في انكسار أشعة الضوء وتركيزها على الشبكية. ومع التقدم في العمر، تحدث تغيرات ضارة في الجسم الزجاجي، حيث تلتصق جزيئات البروتين ببعضها، لتشكّل هياكل كثيفة ومعتمة".

وأشار إلى أنه عند تحرك هذه الجزيئات الملتصقة على طول الجسم الزجاجي، تلقي بظلالها على شبكية العين، وهو ما يشعر به الشخص كأجسام عائمة أمام عينيه. ويُلاحظ أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما يشكون من ظهور بقع أمام أعينهم بشكل متكرر، ولكن ذلك لا يتطلب عادة أي تدخل جراحي.

وأضاف: "يمكن أن يؤدي العمل المطول على الكمبيوتر والتعب والإجهاد إلى إجهاد عضلات العين وتدهور الدورة الدموية فيها، ولهذا السبب قد يزداد الشعور بـ 'الذباب'".

ووفقا له، إذا كانت البقع أمام العين نادرة الظهور وتختفي بسرعة من تلقاء نفسها، فيمكن إزالتها بسهولة من مجال الرؤية بمجرد تحريك العينين، أي لا داعي للقلق ولا حاجة لاستشارة طبيب عيون فورًا. ولكن إذا زاد عدد هذه الأجسام بشكل حاد، أو ظهرت ومضات من الضوء أو شرارات أمام العينين، فقد تكون هذه علامة على انفصال الجسم الزجاجي، وفي هذه الحالة يجب استشارة أخصائي على الفور.

كما أشار الأخصائي إلى أن الأسباب الأخرى لظهور الأجسام العائمة قد تشمل تمزقا في الشبكية أو انفصالها، وإصابات العين التي تسبب نزيفا في الجسم الزجاجي، والالتهابات في مختلف هياكل مقلة العين، واعتلال الشبكية السكري (وهو تلف في الأوعية الدموية التي تغذي الشبكية بالدم، ويتطور عادة بعد 5-10 سنوات من الإصابة بداء السكري، وقد يؤدي إلى العمى حتى لدى الشباب).

وتابع: "جميع هذه المشكلات خطيرة جدا، ويجب معالجتها تحت إشراف طبيب عيون، لأنه الوحيد القادر على تحديد سبب ظهور الأجسام العائمة بدقة، وما إذا كان من الضروري اتخاذ أي إجراءات".