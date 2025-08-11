هؤلاء ممنوعون من شرب الشاي الأخضر!

فلسطين اليوم

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن 6 فئات من الناس يجب عليهم تجنب شرب الشاي الأخضر لما له من تأثيرات سلبية على صحتهم.

وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن الإفراط في تناول الشاي الأخضر أثناء الحمل والرضاعة قد يؤدي إلى الإجهاض أو يعيق النمو الطبيعي للجنين، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكافيين فيه.

ووفقا للدراسة الجديدة التي نشرها موقع "ذا هيلث" فهناك 6 فئات من الناس يجب أن تتنبه لخطورة تناول الشاي الأخضر، وهي كالآتي:

1- المصابون بحساسية الأمعاء

قد يعاني الأشخاص المصابون بمشاكل صحية مثل متلازمة القولون العصبي أو الإسهال من تفاقم الأعراض بعد شرب الشاي الأخضر. كما يحذر الخبراء من أن مستخلص الشاي الأخضر المركز قد يزيد من ضغط العين لدى المصابين بالجلوكوما، كما قد يفاقم أمراض الكبد.

2- الأطفال

يجب عدم تقديم الشاي الأخضر للأطفال بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكافيين. قد يؤدي هذا المشروب إلى فرط تحفيز الجهاز العصبي لديهم، كما قد يعيق امتصاص العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والدهون.

3- المصابون بحساسية من الكافيين

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين فعليهم تجنب الشاي الأخضر، إذ أنه حتى الكميات الصغيرة منه قد تسبب تسارعاً في ضربات القلب أو التهيج أو الرعشة.

6- حساسية المعدة

مركب التانين الطبيعي الموجود في الشاي الأخضر يرفع من إفراز حمض المعدة، مما قد يسبب الانتفاخ وعدم الراحة والإمساك، لذا ينصح بتجنبه لمن يعانون من حساسية المعدة.

وخلصت الدراسة الجديدة إلى أن الشاي الأخضر ورغم صيته الذائع وفوائده الصحية الكثيرة والمتعددة، إلا أنه لا يصلح لهذه الفئات المعينة من الناس ويجب تجنبه حفاظا على صحتهم.