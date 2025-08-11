مشكلات يشير إليها الطفح الجلدي

فلسطين اليوم

أفادت أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، الدكتورة ناتاليا غريزيفا، بأن اصفرار الجلد قد يشير إلى أمراض مختلفة، مثل مشكلات الكبد.

وقالت الطبيبة: "قد تشير التغيرات في لون الجلد وبنيته وظهور الطفح الجلدي إلى وجود أمراض في الكبد، أو الكلى، أو الجهاز الهضمي، أو الغدد الصماء، أو الجهاز المناعي. فعلى سبيل المثال، يشير اصفرار الجلد والأغشية المخاطية إلى خلل في وظائف الكبد أو القنوات الصفراوية، وقد يكون الطفح الجلدي على شكل نزيف صغير علامة على أمراض الدم أو الأوعية الدموية".

وأوضحت الطبيبة أن المظاهر الجلدية تُعتبر غالبا من أوائل علامات الأمراض الداخلية، نظرا لارتباط الجلد الوثيق بعمل جميع أعضاء وأنظمة الجسم.

كما تشير إلى أن بعض الأمراض الداخلية المزمنة والحادة تظهر بأعراض جلدية محددة تساعد في التشخيص المبكر.

وأضافت: "غالبا ما يُلاحظ في حالة داء السكري جفاف الجلد، والحكة، والميل إلى الطفح الجلدي البثري. كما يمكن أن تسبب أمراض الغدة الدرقية تورما، وتغيرات في التصبغ، وهشاشة الشعر".

وبحسبها، قد تكون المظاهر الجلدية من أوائل علامات أمراض المناعة الذاتية.

وتابعت: "على سبيل المثال، تظهر في حالات مثل الذئبة أو تصلب الجلد، طفح جلدي مميزا، واحمرارا، وسماكة في الجلد. لذلك، تتطلب أي تغيرات غير طبيعية على الجلد عناية فائقة، وقد تكون دافعا لإجراء فحص شامل للجسم".