تجنبها.. أخطاء تحول الشاي إلى سم!

يُعدُ الشاي مشروباً صحياً وعطرياً، اعتاد الكثيرون على شربه بعد الوجبات، ولكن قد يكون ضاراً بالصحة إذا ارتكبت هذه الأخطاء الشائعة.

وفقًا للخبراء، يجب الانتباه إلى مدة تخمير الشاي، درجة الحرارة، وكمية أوراق الشاي المستخدمة، إذ توجد خمسة أخطاء شائعة يجب تجنبها للحصول على شاي صحي ومفيد:

تخمير شاي مركز:

ينصح باستخدام ملعقة صغيرة من أوراق الشاي لكل كوب مع ملعقة إضافية للكميات الأكبر. الشاي المركز جداً يحتوي على نسبة عالية من الكافيين، الذي قد يسبب تحفيزا مفرطا للجهاز العصبي، والتانينات التي قد تؤدي إلى اضطرابات في الأمعاء والإمساك. كما أنه مدر قوي للبول، لذا يُفضل تجنب الإفراط في تناوله.

تخمير الشاي لفترة طويلة، وخصوصا شاي الأمس:

الشاي المعتق يفقد معظم فوائده الصحية، كما يتيح نمو الكائنات الدقيقة الممرضة التي قد تسبب أضرارا صحية. لذلك، من الأفضل تحضير شاي جديد في كل مرة.

شرب الشاي ساخنا جدا:

المشروبات الساخنة جدًا تسبب تهيج الأغشية المخاطية في الحلق والمريء والمعدة، مما قد يؤدي إلى تكون ندبات تزيد من خطر العدوى وتكوّن الأورام الخبيثة.

شرب الشاي على معدة فارغة:

ينصح بشرب الشاي بعد نصف ساعة من تناول الطعام، حيث يعزز الهضم ويساعد على تسريع الأيض. أما شربه على معدة فارغة فيمكن أن يثبط الشهية بسبب تأثير مستخلص أوراق الشاي على الشعور بالجوع، مما يجعل تخطي وجبة الإفطار أمرًا غير صحي.

شرب الشاي مباشرة بعد تناول الطعام:

بعض مكونات الشاي قد تعيق امتصاص البروتين والحديد والعناصر الغذائية المهمة، لذلك يُفضل الانتظار نصف ساعة بعد الأكل قبل شرب الشاي.