لا تتناولها.. أطعمة ضارة بشبكية العين

فلسطين اليوم

قال أخصائي طب العيون الدكتور أليكسي كازبان، إن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، تزيد من الالتهابات وتسرع التغيرات المرتبطة بالعمر في شبكية العين.

وأضاف الأخصائي، أن الخبز الأبيض، والحلويات، والوجبات السريعة، ورقائق البطاطس، وغيرها من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع والغنية بالدهون المتحولة، لها التأثير الأكثر ضررا على صحة شبكية العين.

وينصح الطبيب للحفاظ على حدة البصر بالإقلاع عن التدخين، وحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية، واتباع نظام غذائي متوازن، بالإضافة إلى الخضوع لفحوصات دورية لدى طبيب العيون بعد سن 45 عاما.

وأكد على أهمية تضمين النظام الغذائي أطعمة صحية مثل الجزر، واليقطين، والمكسرات، والخضروات الخضراء الداكنة، والأسماك الدهنية.

أما طبيبة العيون نورلانا أسكيروفا، أشارت إلى أن تدهور الرؤية في نهاية اليوم، وضعف الرؤية في الظلام وعند الغسق، قد يكون علامة على تغيرات تنكسية في شبكية العين، أو أمراض التهابية في الأغشية الوعائية والشبكية، أو ضمور العصب البصري، أو الزرق (الغلوكوما)، إلى جانب أمراض عيون أخرى.

كما ذكرت أن أحد أسباب تدهور الرؤية مساء هو الإفراط في العمل، لا سيما الأعمال التي تتطلب استخدام الكمبيوتر، ومشاهدة التلفاز، والخياطة، حيث تسبب توترا عضليا مفرطا يؤدي إلى تدهور الرؤية.