التعب المزمن والنعاس صباحاً.. قد تكون علامات لأمراض مزمنة!

فلسطين اليوم

قالت الدكتورة أولغا أولانكينا: إن التعب والنعاس المستمرين في الصباح ليسا نتيجة دائمة لقلة النوم. لذلك، عند ظهور هذه الأعراض، يُنصح بفحص مستوى الفيتامينات والحديد، وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون سبب النعاس المتكرر أمراضاً مزمنة.

وأضافت الدكتورة أولغا أولانكينا: "نعم، الشعور المستمر بالتعب والرغبة في النوم حتى بعد ليلة نوم كاملة، هو سبب يدعو للاهتمام بالصحة. وغالبا ما يكون هذا من أوائل علامات نقص الفيتامينات والعناصر الدقيقة. لذلك يُنصح بفحص مستوى فيتامين D (وخاصة في الصيف وفي الطقس الغائم)، وفيتامين B12، والحديد، والفريتين."

ويؤدي نقص هذه الفيتامينات إلى اختلال في عمليات تكوين الدم ونقل النبضات العصبية، ما يسبب انخفاض النشاط العام، وزيادة التعب، وعدم استعادة النشاط بعد النوم.

وتابعت: "قد يكون سبب النعاس المتكرر أيضا أمراضا مزمنة، مثل تدهور وظيفة الغدة الدرقية، وفقر الدم، والالتهابات المزمنة، واضطراب استقلاب الكربوهيدرات — وهي حالات يقل فيها امتصاص السكر وتتعطل السيطرة على مستواه في الدم بشكل طبيعي."

ووفقا لها، قد يكون السبب اضطراب النوم، مثل انقطاع النفس أثناء النوم، والاستيقاظ المتكرر ليلا، والإجهاد المزمن الذي يضعف جودة النوم بشكل كبير، بحيث لا يحصل الجسم على الوقت الكافي للتعافي أثناء الليل.

لذا، إذا لم يحسّن النوم من نشاط الجسم، فمن الأفضل إجراء فحوصات شاملة تشمل فحص الدم العام والكيميائي الحيوي، وفحص هرمون TSH، ومستويات فيتامين D، والفيريتين، والغلوكوز.