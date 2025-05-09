أسباب تكون حصى المرارة

فلسطين اليوم

قال أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، الدكتور أليكسي بارامونوف، إن حصوات المرارة مشكلة صحية شائعة يصعب تجنبها في كثير من الأحيان، حيث تلعب العوامل الجينية دورا رئيسيا في الإصابة بها.

يشرح الدكتور أن بعض الأشخاص يُولدون بكمية أقل من العصارة الصفراوية السائلة، مما يؤدي إلى تراكم الرواسب والطمي. ولكي تتشكل الحصوات، غالبا ما يكون وجود "نواة تبلور" أمرا ضروريا، والتي قد تنتج عن عدوى مثل السالمونيلا أو داء داء متأخرات الخصية (Opisthorchiasis).

وإلى جانب العامل الوراثي، توجد عدة عوامل خطر تزيد من احتمالية تكوّن حصوات المرارة، منها:

قلة شرب الماء، خاصة في المناطق ذات المناخ الحار

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل

فقدان الوزن السريع

نمط الحياة الخامل وزيادة الوزن

الصيام لفترات طويلة

يُذكر أن هذه العوامل تؤدي إلى تغيرات في تركيب العصارة الصفراوية، مما يُسهّل عملية تكوّن الحصوات.

ووفقا له، عندما يفقد الإنسان الكثير من الوزن، تخرج مكونات صلبة كثيرة من الصفراء. لذلك، يجب على من يفقد الوزن أن يأخذ في الاعتبار ارتفاع خطر تكون الحصى.

وينصح الطبيب من يرغب في تخفيض وزنه بمراقبة حالة المرارة لديه. وإذا لزم الأمر، يجب عليه استشارة الطبيب الذي سيصف الأدوية التي تساعد على تخفيف العصارة الصفراوية.