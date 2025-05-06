الكشف عن حكم "الكلاسيكو" المرتقب بين برشلونة وريال مدريد

الساعة 03:35 م|06 مايو 2025
الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

فلسطين اليوم

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد اختارت طاقم التحكيم الخاص بمباراة برشلونة وريال مدريد في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني على ملعب "مونتجويك الأولمبي" يوم الأحد المقبل.

ووفقا لصحيفة صحيفة "ريليفو" الإسبانية فإن الدولي الإسباني أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، ويعاونه حكم تقنية الفيديو مارتينيز مونويرا.

يذكر أن هيرنانديز قد سبق له وأن أدار مباراة برشلونة وريال مدريد في 4 مناسبات كان آخرها في عام 2019.

وفي خلال 4 مواجهات كلاسيكو تحت قيادة هرنانديز تمكن كل فريق من الفوز في مباراة واحدة مع انتهاء مواجهتين بالتعادل بين الفريقين.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة بينما يحل ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 75 نقطة.

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