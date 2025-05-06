الكشف عن حكم "الكلاسيكو" المرتقب بين برشلونة وريال مدريد

فلسطين اليوم

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد اختارت طاقم التحكيم الخاص بمباراة برشلونة وريال مدريد في إطار منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني على ملعب "مونتجويك الأولمبي" يوم الأحد المقبل.

ووفقا لصحيفة صحيفة "ريليفو" الإسبانية فإن الدولي الإسباني أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز، ويعاونه حكم تقنية الفيديو مارتينيز مونويرا.

يذكر أن هيرنانديز قد سبق له وأن أدار مباراة برشلونة وريال مدريد في 4 مناسبات كان آخرها في عام 2019.

وفي خلال 4 مواجهات كلاسيكو تحت قيادة هرنانديز تمكن كل فريق من الفوز في مباراة واحدة مع انتهاء مواجهتين بالتعادل بين الفريقين.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة بينما يحل ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 75 نقطة.