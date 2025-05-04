ما القاعدة الأساسية للأكل الصحي؟

فلسطين اليوم

أكد الدكتور رومان بريستانسكي خبير التغذية، أن حياة الإنسان السليمة تعتمد على التغذية. لكن ما هي الأطعمة التي يجب تناولها ليشعر الإنسان بالصحة والنشاط؟

وبحسب الخبير في الصحة، "القاعدة الأساسية للتغذية هي مزيج من البروتينات والدهون والأطعمة الكربوهيدراتية".

وقال بريستانسكي: "ولكن يجب أن يكون كل شيء متوازنا في طعامنا، أي يجب أن يتضمن كمية كافية من اللحوم والخضراوات والحبوب لأن هذا سيضمن لنا وجبة متوازنة تماما، ويحصل الجسم على الطاقة اللازمة".

وأضاف: "تلعب جميع "مكونات الطبق الصحي" دورا مهما في الجسم، فمثلا، يبني مكون البروتين جميع الهياكل تقريبا، والألياف تضمن صحة الأمعاء وتنظف الجهاز الهضمي".

وتابع الطبيب: "سيكون هذا كافيا للصحة إذا تحدثنا عن مبادئ التغذية بصورة عامة، أما إذا تحدثنا عن شيء أكثر تحديدا، فيجب أن نبدأ بالأهداف والغايات، وعندها، ستخص المسألة شخصا معينا ونظامه الغذائي".