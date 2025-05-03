ما الأطعمة التي يجب تناولها ليشعر الإنسان بالصحة؟

فلسطين اليوم

قال خبير التغذية الدكتور رومان بريستانسكي، إن حياة الإنسان السليمة تعتمد على التغذية. فما هي الأطعمة التي يجب تناولها ليشعر الإنسان بالصحة والنشاط؟

وأضاف الأخصائي في التغذية، أن القاعدة الأساسية للتغذية هي مزيج من البروتينات والدهون والأطعمة الكربوهيدراتية مستدركاً: "ولكن يجب أن يكون كل شيء متوازنا في طعامنا، أي يجب أن يتضمن كمية كافية من اللحوم والخضراوات والحبوب لأن هذا سيضمن لنا وجبة متوازنة تماما، ويحصل الجسم على الطاقة اللازمة".

وتابع، تلعب جميع "مكونات الطبق الصحي" دوراً مهما في الجسم، فمثلا، يبني مكون البروتين جميع الهياكل تقريبا، والألياف تضمن صحة الأمعاء وتنظف الجهاز الهضمي.

وختم حديثه بالقول: "سيكون هذا كافيا للصحة إذا تحدثنا عن مبادئ التغذية بصورة عامة. أما إذا تحدثنا عن شيء أكثر تحديدا، فيجب أن نبدأ بالأهداف والغايات. وعندها، ستخص المسألة شخصا معينا ونظامه الغذائي".