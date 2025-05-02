تحذير صحي.. أطعمة شائعة للأطفال تفتقر للعناصر الغذائية الحيوية

فلسطين اليوم

أفاد فريق من الباحثين بأن منتجات غذائية شائعة للأطفال من 6 علامات تجارية رائدة "لا تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للطفل"، ما يثير مخاوف بشأن تأثيرها على الصحة.

وقد تم اختبار مجموعة من المنتجات ذات العبوات الزاهية من إنتاج شركات Ella's Kitchen وHeinz وPiccolo وLittle Freddie وAldi وLidl، وتبين أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الضرورية لنمو الأطفال.

وبالإضافة إلى احتوائها على كميات منخفضة من الحديد، وهو عنصر أساسي لنمو الرضع، تبين أن بعض هذه المنتجات تحتوي على مستويات من السكر تفوق تلك التي يجب أن يستهلكها طفل في عمر السنة خلال يوم كامل، رغم أنها تحمل علامة "خالية من السكر المضاف".

كما كشف تحقيق لبرنامج BBC Panorama أن عملية التصنيع أدت إلى فقدان معظم فيتامين C الموجود في منتج فاكهة واحد.

وحذر خبراء الأسنان أيضا من إطعام الأطفال عبر الفوهة البلاستيكية الموجودة على المنتجات، حيث قد يؤدي ذلك إلى تسوس الأسنان.

وقال إيدي كراوتش، من جمعية طب الأسنان البريطانية: "الأهالي يستمرون في تقديم منتجات للأطفال تحتوي على سكريات أكثر من المشروبات الغازية مثل الكوكاكولا"، داعيا إلى تدخل الحكومة لإجبار الشركات على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن الاستخدام المنتظم لهذه المنتجات، التي تحتوي على مستويات عالية من السكر، يشكل خطرا على الصحة العامة للأطفال أثناء نموهم.

وأشار الخبراء إلى أن العلامات التجارية الكبرى تستخدم "التسويق المضلل" لإقناع الأهالي بأن منتجاتها صحية، وذلك عبر عبارات جذابة. على سبيل المثال، تصف شركة Ella's Kitchen منتجاتها المالحة بأنها "متوازنة تماما للأطفال في مرحلة النمو"، كما تُصنّف بعض منتجات Little Freddie بأنها "مفيدة للدماغ"، وتقول Heinz إن بعض منتجاتها من الفاكهة "جيدة غذائيا مثل المنتجات المنزلية".

وفي ردها، أقرّت Ella's Kitchen بأن منتجاتها يجب أن تُستخدم باعتدال، مشيرة إلى أنها ليست بديلا عن الوجبات المنزلية وأن استخدامها كمصدر رئيسي للتغذية قد يسبب مشاكل صحية. وأضافت الشركة أنها "لن تقدم الربح على حساب صحة الأطفال".

كما أوضحت Piccolo أنها تعمل على تطوير "وصفات تجمع بين الفاكهة والخضراوات" لتقليل مستويات السكر في منتجاتها. وأعلنت Aldi أنها ستعيد وضع العلامات على منتجات الفاكهة الخاصة بها لتتوافق مع إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، التي تنص على أن الأطفال يجب ألا يتناولوا طعاما صلبا قبل سن الستة أشهر.