كشف جيل جديد من أدوية إنقاص الوزن!

فلسطين اليوم

يشهد العالم اليوم تقدما مذهلا في علاج السمنة، حيث يتم تطوير جيل جديد من الأدوية التي لا تتطلب استخدام الإبر، ما يساهم في تسهيل الوصول إلى حلول فعالة وآمنة.

ويعتمد حوالي 12 مليون شخص حول العالم على أدوية مثل "أوزمبيك" و"مونجارو" و"ويغوفي" لإنقاص الوزن، ما أحدث تحولا كبيرا في معالجة السمنة.

ولكن، على الرغم من فعالية هذه الأدوية، إلا أن استخدامها يتطلب حقنا أسبوعية، ما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للأشخاص الذين يخشون الإبر.

والآن، يبدو أن الجيل المقبل من أدوية إنقاص الوزن لن يتطلب الإبر، بل سيتوفر في شكل كريمات ولصقات جلدية مبتكرة تُعرف بـ"أنظمة توصيل الأدوية عبر الجلد"، ما يتيح للمرضى الاستفادة من هذه العلاجات بشكل أسهل وأكثر راحة.

ومن ناحيته، يعمل الدكتور نيكولاس بيريكون، طبيب الأمراض الجلدية البارز وخبير مكافحة الشيخوخة، على تطوير تركيبة هلامية من "تيرزيباتيد"، وهو المركب الفعال في دواء "مونجارو".

ويأمل بيريكون في التعاون مع شركة إيلي ليلي لتوسيع استخدام هذه التقنية المبتكرة، التي يعتقد أنها ستكون فريدة وفعّالة في علاج السمنة.

كما يجري تطوير رقعة صغيرة بحجم الإبهام تحتوي على إبر دقيقة تنقل جرعات من الأدوية المحفّزة لفقدان الوزن، بحيث تخترق الجلد دون التسبب في ألم. وهذه الرقعة تعد مثالية لأولئك الذين يعانون من خوف شديد من الإبر.

ومن جانبها، تعمل شركة Skinvisible Pharmaceuticals على تطوير كريم يحتوي على "سيماغلوتايد"، الببتيد النشط في أدوية مثل "أوزمبيك" و"ويغوفي". وتشير التجارب إلى أن الكريم يخترق طبقات الجلد بشكل أفضل من الأدوية الموضعية التقليدية، ويطلق الدواء بشكل ثابت على مدار 6 ساعات.

ويبدو أن هذا النظام يوفر راحة أكبر للمستخدمين، حيث يقلل من الآثار الجانبية الشائعة التي قد تنشأ عند استخدام الحقن، مثل آلام المعدة والغثيان.

وتطور شركة "أنودين نانوتك" لاصقة صغيرة تسمى "هيرو باتش"، تحتوي على مئات الإبر الدقيقة القابلة للذوبان. وهذه اللاصقة، التي تعطي جرعة فعالة من الدواء المحفّز لفقدان الوزن، تطلق الدواء تدريجيا، ما يتيح للمرضى الحصول على العلاج دون الحاجة إلى الحقن أو الشعور بالألم.

وتشير الأبحاث المبكرة إلى أن هذه الأنظمة الجديدة قد تكون أكثر فعالية وأمانا من الحقن التقليدية، ما يجعلها خيارا واعدا لملايين الأشخاص الذين يعانون من السمنة.