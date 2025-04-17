ما علاج آلام البطن المزمنة لدى الأطفال؟

فلسطين اليوم

في العادة ما يعاني ملايين الأطفال حول العالم من آلام مزمنة في البطن، تعطل حياتهم اليومية وتؤثر على تحصيلهم الدراسي.

وتتعدد أسباب هذه الآلام، فيما تختلف كذلك العلاجات المقترحة، ما يجعل الوصول إلى خيارات فعالة وموثوقة أمرا ملحا للمتخصصين في الرعاية الصحية والأهالي على حد سواء.

ومن ناحيته، حلّل فريق من الباحثين بيانات 91 دراسة سابقة شملت أكثر من 7200 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاما، كانوا يعانون من آلام مزمنة في البطن، مثل متلازمة القولون العصبي والألم غير المفسّر، وهي مشكلات تؤثر على نحو 300 مليون طفل حول العالم.

وبحسب الدراسة: "فقد قارنت فعالية مجموعة من العلاجات المختلفة، من بينها الحميات الغذائية والأدوية والمكملات الحيوية (البروبيوتيك) والعلاجات النفسية، مثل التنويم المغناطيسي والعلاج السلوكي المعرفي (CBT)".

كما تبيّن أن العلاج بالتنويم المغناطيسي رفع احتمالات تحسن الأعراض بنسبة 68%، بينما زاد العلاج السلوكي المعرفي من احتمالات التحسن بنسبة 35%، مقارنة بعدم تلقي أي علاج.

كما لم يتم العثور على أدلة كافية تدعم فعالية باقي العلاجات، ما يبرز أهمية تقديم العلاج النفسي كخيار علاجي رئيسي للأطفال المصابين بآلام مزمنة في البطن.

وقال أستاذ الطب بجامعة سنترال لانكشاير والمعد الرئيسي للدراسة، البروفيسور موريس جوردون: "كنا بحاجة إلى نهج علمي موحّد يستند إلى دليل واضح، بدلا من الاعتماد على تجارب شخصية متفرقة. وهذه النتائج تمهّد لوضع إرشادات موثوقة قائمة على الأدلة".

وأوضح جوردون أن الألم المزمن في البطن ليس بالضرورة نتيجة مشكلة نفسية، لكنه يتأثر بعوامل ذهنية ونفسية، ما يجعل العلاج السلوكي أو بالتنويم أداة فعالة في التخفيف من الأعراض وتحسين جودة حياة الأطفال.