الكشف عن دواء روسي لا مثيل له لعلاج السرطان!

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن روسيا طورت دواء لعلاج الأورام السرطانية لا يوجد له نظير في العالم.

هذا الإعلان جاء بناء على وثائق قضائية رفعت إلى محكمة التحكيم الاستئنافية التاسعة في موسكو، والتي تدرس حالياً طعنين تقدّمت بهما وزارة الصناعة والتجارة الروسية وشركة "لينا إم" المتخصصة في تطوير المنتجات الصيدلانية.

ونقلت الوكالة عن المحكمة قولها: "إن إجراء المرحلة النهائية من الاختبارات السريرية على المرضى المتطوعين المصابين بالسرطان يتطلب بالضرورة توفر الدواء المسمى 'أفوتيد'، مما يدل على نجاح عملية التطوير وقيمته العلاجية". وأضافت المحكمة في حيثياتها: "لقد تم الأخذ بعين الاعتبار خلال نظر الطعن أن العقد أدى إلى تطوير دواء فريد من نوعه عالمياً قادر على معالجة الأورام السرطانية بغض النظر عن مرحلة تقدم المرض".

وبحسب الوثائق القضائية "دواء "أفوتيد" قد دخل بالفعل مرحلة الاستخدام العملي لعلاج المرضى المتطوعين، حيث تم إثبات سلامة الدواء ومأمونيته من خلال الوثائق والمستندات المقدمة للمحكمة".

وتبيّن من أوراق الدعوى أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية قد تقدمت بطلب إلى محكمة التحكيم لفسخ العقد المبرم مع شركة "لينا إم" في عام 2014، مع المطالبة باسترداد مبلغ يتجاوز 117 مليون روبل (117,000,000) كدفعة مقدمة لم يتم استحقاقها، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر بـ 750 ألف روبل (750,000) ومطالبة بدفع فوائد مالية تتجاوز قيمتها 80 مليون روبل (80,000,000).

وكانت أصدرت المحكمة في العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حكماً بفسخ العقد واسترداد المبلغ الأساسي الذي تجاوز 117 مليون روبل (117,000,000)، بينما رفضت المطالبة بدفع الفوائد المالية الإضافية. وتواصل الشركة استخدام الدواء في برامجها العلاجية للمرضى المتطوعين وفقاً للبروتوكولات المعتمدة.