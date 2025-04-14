السكتة الدماغية.. ما أعراضها وطرق الوقاية منها؟

الساعة 04:21 م|14 ابريل 2025
السكتة الدماغية.jpg
السكتة الدماغية.jpg

فلسطين اليوم

في العادة ما تُعدّ السكتة الدماغية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، إذ يُصاب بها نحو 15 مليون شخص حول العالم سنوياً. ومن بين هؤلاء، يتوفى 5 ملايين، ويُصاب 5 ملايين آخرون بإعاقة دائمة، وفقاً لأرقام منظمة الصحة العالمية.

وبحسب الصحة العالمية: "وقد يعاني الناجون منها فقدان البصر و/أو النطق، والشلل، وغيرها من الإعاقات".

كما تساعد العادات الحياتية الصحية والتحكم في الحالات المَرَضية الموجودة مسبقاً، في الوقاية من السكتة الدماغية.

وبحسب العديد من الأطباء: "هناك نوعان من السكتة الدماغية: السكتة الإقفارية: تحدث عندما يُمنع تدفق الدم إلى الدماغ بسبب انسداد أو تضييق الأوعية الدموية، مما يمنع وصول الأكسجين إلى الدماغ".

كما أن هناك السكتة النزفية: تحدث عند تسرب أحد الأوعية الدموية في الدماغ، مسبِّبة نزيفاً داخلياً.

أعراض السكتة الدماغية

- مشاكل في الرؤية.

- صداع شديد.

- صعوبة في المشي.

- صعوبة في الكلام.

- خدر أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق.

طرق الوقاية

  • فحص الكوليسترول: افحصه كل 5 سنوات. تغيير نظامك الغذائي قد يساعد في تخفيض الكوليسترول.
  • التغذية السليمة: ركّز على الفواكه والخضراوات. اختر أطعمةً قليلة الدهون المشبعة والمتحولة والكوليسترول، وغنية بالألياف. قلل الملح لخفض ضغط الدم.
  • التمارين: الهدف هو ساعتان ونصف أسبوعياً للبالغين، وساعة يومياً للصغار. هذا يحافظ على الوزن ويُخفض الكوليسترول وضغط الدم.
  • التحكم في الحالات المَرَضية: مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والتي تزيد خطر السكتة، فالاعتناء بالصحة ومعالجة هذه الحالات يقللان خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
  • تجنب التدخين والكحول: التدخين يزيد خطر السكتة، والإفراط في الكحول يرفع ضغط الدم.

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