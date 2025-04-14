السكتة الدماغية.. ما أعراضها وطرق الوقاية منها؟

فلسطين اليوم

في العادة ما تُعدّ السكتة الدماغية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، إذ يُصاب بها نحو 15 مليون شخص حول العالم سنوياً. ومن بين هؤلاء، يتوفى 5 ملايين، ويُصاب 5 ملايين آخرون بإعاقة دائمة، وفقاً لأرقام منظمة الصحة العالمية.

وبحسب الصحة العالمية: "وقد يعاني الناجون منها فقدان البصر و/أو النطق، والشلل، وغيرها من الإعاقات".

كما تساعد العادات الحياتية الصحية والتحكم في الحالات المَرَضية الموجودة مسبقاً، في الوقاية من السكتة الدماغية.

وبحسب العديد من الأطباء: "هناك نوعان من السكتة الدماغية: السكتة الإقفارية: تحدث عندما يُمنع تدفق الدم إلى الدماغ بسبب انسداد أو تضييق الأوعية الدموية، مما يمنع وصول الأكسجين إلى الدماغ".

كما أن هناك السكتة النزفية: تحدث عند تسرب أحد الأوعية الدموية في الدماغ، مسبِّبة نزيفاً داخلياً.

أعراض السكتة الدماغية

- مشاكل في الرؤية.

- صداع شديد.

- صعوبة في المشي.

- صعوبة في الكلام.

- خدر أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق.

طرق الوقاية