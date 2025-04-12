خطوات سهلة لتخفيف أعراض الصداع النصفي

فلسطين اليوم

قال الدكتور فياتشيسلاف نوفيكوف، إن أول نوبة للصداع النصفي تحدث عادة قبل سن العشرين. وقد تستمر لعدة أيام ولا تختفي من تلقاء نفسها.

وبيّن الخبير نوفيكوف الأسباب الرئيسية للصداع النصفي وطرق تخفيف أعراضه، حيث يشير إلى أن الأسباب الأكثر شيوعًا تشمل:

التعرّض المباشر لأشعة الشم

التغيّرات المفاجئة في الطقس

زيادة عدد ساعات النهار

موسم إزهار النباتات (الأشجار والشجيرات)

نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية في الجسم

أما بالنسبة للعلاج، فينصح نوفيكوف بما يلي:

يُعد الإيبوبروفين الخيار الأول لعلاج نوبات الصداع النصفي

يمكن استخدام المسكِّنات التي تجمع بين الكافيين والباراسيتامول

يُفضّل تجنّب استخدام الباراسيتامول بمفرده بسبب آثاره الجانبية الكثيرة

ويؤكد نوفيكوف على أهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من نوبات الصداع النصفي، من خلال:

الحصول على قسط كاف من النوم

اتّباع نظام غذائي متوازن

ممارسة النشاط البدني بانتظام