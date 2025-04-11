طرق بسيطة لتحافظ على ذاكرتك في سن الشيخوخة

فلسطين اليوم

قالت أخصائية علم النفس العصبي الدكتورة نينا بيتروفسكايا: إن الحفاظ على نشاط العقل، يمكن أن يساعد تعلم أشياء جديدة على منع فقدان الذاكرة مع تقدم العمر.

وأضافت الأخصائية في مقابلة: "يمكن مثلا تعلم لغة أجنبية، أو العزف على الآلات الموسيقية، أو حل الكلمات المتقاطعة، أو تعلم الشعر لأن هذا من شأنه أن يساعد على إنشاء اتصالات عصبية في الدماغ. بالإضافة إلى ذلك، لتحسين وتطوير الذاكرة يساعد تغيير الطريق المعتاد والعناية بالحيوانات الأليفة".

وفقاً لها: "تعتبر الحياة الاجتماعية لأصحاب الحيوانات الأليفة غنية، لأنهم يتواصلون مع مالكي الحيوانات الآخرين، بما في ذلك عبر مجموعات مختلفة على الإنترنت، ويقرؤون معلومات عن رعاية هذه الحيوانات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي اليومي مع الحيوان الأليف هو نشاط بدني معتدل، وقد أكدت العديد من الدراسات، أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية في الدماغ".

ونصحت، كبار السن باتباع نمط حياة نشط اجتماعيا والتواصل بشكل أوسع مع الأصدقاء، وكذلك المشاركة في المناسبات الاجتماعية لأنها تؤدي إلى تحفيز الوظائف الإدراكية وتمنع فقدان الذاكرة.