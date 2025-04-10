هذه خطوات السيطرة على مستوى ضغط الدم!

فلسطين اليوم

يعد ارتفاع مستوى ضغط الدم أحد أكثر الأمراض انتشارا في العالم، ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة في القلب والدماغ والكلى والعينين إذا لم يتم السيطرة عليه في الوقت المناسب.

ويقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف: "قد يشير ارتفاع مستوى ضغط الدم بصورة دورية إلى الإصابة بمرض إرتفاع مستوى ضغط الدم".

وبين أنه يجب في هذه الحالة مراقبة حالة أعضاء الجسم الأخرى. فإذا كان مستوى ضغط الدم 160 وأعلى فيجب استشارة الطبيب.

وأوضح مياسنيكوف كيفية السيطرة على مستوى ضغط الدم من دون أدوية:

1 - فقدان الوزن والتغذية الصحيحة:

كلما ازداد الوزن الزائد، كلما زاد احتمال الإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم. وكل خسارة كيلوغرام من وزن الجسم يمكن أن تخفض مستوى ضغط الدم بمقدار 5 ملم عمود زئبق. والملح هو العدو الرئيسي لمرضى ارتفاع مستوى ضغط الدم، لذلك يجب التقليل من استهلاكه. أي يجب التقليل من الملح والأطعمة المعلبة واللحوم المصنعة والخبز المالح.

2 - النشاط البدني:

هو جزء أساسي في علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم. يمكن أن يساعد المشي في الهواء الطلق والسباحة وغيرها من الأنشطة البدنية المعتدلة الأخرى على خفض مستوى ضغط الدم. لذلك ينصح الأطباء بالمشي 10 آلاف خطوة على الأقل يوميا، لأنه يساعد على خفض ضغط مستوى الدم.

3 - قياس مستوى الضغط:

من الضروري مراقبة التغيرات في مستوى الضغط طوال اليوم باستخدام جهاز خاص لأنه يسمح للطبيب المعالج بتحديد متى ولماذا يرتفع مستوى ضغط الدم بدقة ووصف العلاج المناسب للشخص في الوقت المناسب.

وأشار الطبيب إلى أنه إذا لم ينخفض مستوى ضغط الدم بعد جميع هذه الاجراءات، واستمر في الارتفاع، يمكن أن يصف الطبيب أدوية خاصة لخفضه. ويجب في هذه الحالة أن يدرك الشخص أن الأدوية لن تحل المشكلة إذا لم يتبع نظاما غذائيا خاصا ولا يمارس نشاطا بدنيا ولا يراقب وزنه.