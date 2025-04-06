تجنبها.. أطعمة يمكن أن تهيج بطانة المعدة

فلسطين اليوم

قالت خبيرة التغذية الدكتورة يلينا سولوماتينا، إن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هو الطريق الأكيد لعمل أعضاء الجهاز الهضمي بصورة طبيعية.

ووفقا لها، يؤكد الخبراء، أنه في حالة وجود مشكلات في الجهاز الهضمي، من المفيد اختيار المنتجات الغذائية بعناية أكبر، لأن الجسم لا يعمل كما ينبغي، وهناك حاجة إلى إجراء تعديلات واتباع تغذية خاصة.

وأضافت: "غالبا ما يحدث الضرر، وحينها أي تأثير ميكانيكي للطعام الخشن الغني بالألياف الغذائية المفيدة، كما نعلم، يمكن أن يكون له تأثير مزعج. وبالتالي، عندما يمر هذا الطعام عبر الغشاء المخاطي التالف، تتفاقم الحالة. كما قد يكون هناك أيضا نوع من التأثير الكيميائي- فمثلاً، سيشعر الشخص بالألم الذي تعاني منه المعدة، عندما يضيف الحامض إلى البصل أو الثوم".

وأشارت الخبيرة، إلى أن حرارة الطعام يمكن أن تؤثر أيضا على الأغشية المخاطية التالفة.

وختمت حديثها بالقول: "يسبب المشروب البارد بعض التشنجات، كما يجب الابتعاد عن الأطعمة المتبلة والحارة والمالحة جدا، والألياف الغذائية الخشنة".