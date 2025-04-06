تحذير من خطر التشنجات الليلية

فلسطين اليوم

قالت أخصائية طب الأعصاب الدكتورة نايرا كوربانوفا: إن التشنجات الليلية المتكررة قد تكون أحد الأعراض المبكرة لتلف الأعصاب الطرفية والحبل الشوكي والدماغ وغير ذلك.

وأوضحت الطبية، أن التشنجات هي انقباضات عضلية مزعجة ومؤلمة في أغلب الأحيان، تحدث عادة في عضلات الساق، ونادرا في منطقة الفخذ والقدم. ويمكن أن تسببها عوامل مختلفة: الجفاف، والنشاط البدني الشديد، وانخفاض حرارة الجسم، وارتفاع درجة الحرارة، والإفراط في استهلاك الملح واختلال توازن الكهارل في الجسم.

وحذرت: "قد تكون التشنجات الليلية المتكررة، علامة مبكرة على تلف الأعصاب الطرفية والحبل الشوكي والدماغ. كما يمكن أن تحدث مع أمراض الغدة الدرقية والغدة جار الدرقية، ومشكلات في الكبد والكلى، وتصلب الشرايين في القلب وشرايين الأطراف السفلية".

وبالإضافة إلى ذلك، قد تحدث التشنجات في بعض الحالات نتيجة تناول بعض الأدوية. وبحالات نادرة قد يكون السبب الاستعداد الوراثي.

كما حذّر الطبيبة من تجاهل هذه الأعراض، وتوصي باستشارة الطبيب لتشخيص السبب لأن التشنجات في أحيان كثيرة تكون أعراضاً لأمراض خطيرة.