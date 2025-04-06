احذر من خطر التشنجات الليلية!

فلسطين اليوم

كشفت الدكتورة نايرا كوربانوفا أخصائية طب الأعصاب أن التشنجات الليلية المتكررة قد تكون أحد الأعراض المبكرة لتلف الأعصاب الطرفية والحبل الشوكي والدماغ وغير ذلك.

وقالت الطبيبة: "التشنجات هي انقباضات عضلية مزعجة ومؤلمة في أغلب الأحيان، تحدث عادة في عضلات الساق، ونادرا في منطقة الفخذ والقدم".

وأوضحت أنه يمكن أن تسببها عوامل مختلفة: الجفاف، والنشاط البدني الشديد، وانخفاض حرارة الجسم، وارتفاع درجة الحرارة، والإفراط في استهلاك الملح واختلال توازن الكهارل في الجسم.

وحذرت بقولها: "قد تكون التشنجات الليلية المتكررة، علامة مبكرة على تلف الأعصاب الطرفية والحبل الشوكي والدماغ. كما يمكن أن تحدث مع أمراض الغدة الدرقية والغدة جار الدرقية، ومشكلات في الكبد والكلى، وتصلب الشرايين في القلب وشرايين الأطراف السفلية".

وبينت الطبيبة أنه قد تحدث التشنجات في بعض الحالات نتيجة تناول بعض الأدوية. وبحالات نادرة قد يكون السبب الاستعداد الوراثي.