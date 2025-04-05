فوائد الفاصوليا على الجسم

فلسطين اليوم

قالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الدكتورة ليودميلا: إن الفاصوليا تخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

وأشارت الأخصائية إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تسرع الفاصوليا عملية التمثيل الغذائي وتساعد على التخلص من الوزن الزائد.

وأضافت: "تساعد الفاصوليا على الشعور بالشبع وتسريع عملية التمثيل الغذائي وخفض مستوى الكوليسترول في الدم وتعزيز عملية شطر الدهون وفقدان الوزن".

وتابعت: "تحتوي الفاصوليا على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن كما تحتوي على بروتين خالي من الدهون الذي يمكن أن يحل محل اللحوم والأسماك".

وفق الأخصائية، تحتوي الفاصوليا على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء. كما أنه بفضل المؤشر السكري المنخفض يمكن تناولها في وجبتي الغداء والعشاء.