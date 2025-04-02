هذه المشروبات تروي العطش!

فلسطين اليوم

كشفت الدكتورة تاتيانا جاروفسكايا عن المشروبات التي تروي العطش في الطقس الحار، والمشروبات التي لا تصلح لهذا الغرض.

وقالت الدكتورة: "في الطقس الحار يجب إرواء العطش في الوقت المناسب من أجل الحفاظ على توازن المحلول الملحي في الجسم، ولكن لا تساعد جميع المشروبات في ذلك. فمثلا القهوة والكحول والشاي المركز والمشروبات الغازية المحلاة لها تأثير معاكس".

وتقول جاروفسكايا: "يشرب الكثيرون عصير الليمون الحلو أو الكولا في الطقس الحار، وهذا خطأ لأنه يزيد من كثافة الدم ويضعف إمدادات الدم، بالإضافة إلى ذلك، يرتفع مستوى الأنسولين في الدم بسرعة، ما يزيد الرغبة في شرب هذه المشروبات أكثر فأكثر، أي من جانب لا يروي الشخص عطشه تماما، ومن جانب آخر، يحصل على نسبة زائدة من السكر.

كما لا ينصح بشرب القهوة والشاي المركز في الحر لأنها تسحب السوائل من الخلايا وتعمل بمثابة مواد مدرة للبول. كما أن الكحول يجفف الخلايا أيضا".

وبحسب الطبيبة، أفضل مشروب لإرواء العطش هو الماء النقي.

وتضيف بقولها: "المياه النقية غير المغلية تروي العطش جيدا: المياه المعبأة في زجاجات، ومياه الينابيع، والمياه المعدنية أيضا - بشرط ألا تكون غازية لأن الغازات يمكن أن تهيج الغشاء المخاطي للمعدة. والماء غني بالإلكتروليتات، أي المعادن، ويفقد الشخص في الطقس الحار مع التعرق الغزير المعادن. وعندما يشرب الشخص الماء يتشبع الجسم ويحافظ على توازن الإلكتروليت. كما أن الماء الحوامض، مثل عصير الليمون أو البرتقال هو وسيلة جيدة لإرواء العطش".

ولفتت الطبيبة، إلى أن منتجات الألبان الحامضية تروي العطش جيدا.