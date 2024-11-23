ما الفوائد الصحية للعسل بالطحينة؟

فلسطين اليوم

يتمتع كل من العسل والطحينة بالعديد من الفوائد الصحية للجسم، ولكن في حال دمج الإثنين مع بعضهما ما حجم الفائدة المتكونة؟

كما يعتبر مزيج الطحينة بالعسل من المأكولات اللذيذة والصحية التي تكتسب نوعاً من الشعبية الكبيرة بين الأشخاص المهتمين بصحتهم.

وهذا المزيج اللذيذ من النكهات الجوزية للطحينة وحلاوة العسل لا يتميز بمذاق رائع فحسب، بل إنه يوفر أيضًا مجموعة من الفوائد الصحية، وهي كما يلي:

الفوائد الصحية للعسل بالطحينة

تعزيز مستويات الطاقة

يعطي مزيج الكربوهيدرات من العسل والدهون الصحية من الطحينة شعوراً مستدامًا بالطاقة، مما يجعلها وجبة خفيفة ممتازة قبل أو بعد التمرين أو في منتصف فترة ما بعد الظهر.

قوة غذائية

تُصنع الطحينة من بذور السمسم المطحونة، والغنية بالبروتين والدهون الصحية والمعادن الأساسية، مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم. كما أن العسل مُحلي طبيعي يحتوي مضادات الأكسدة والإنزيمات والفيتامينات والمعادن، مما يجعله بديلًا صحيًا للسكر المكرر.

تقوية جهاز المناعة

احتواء الطحينة على معادن مثل الزنك والسيلينيوم، والتي تعمل على تعزيز وظيفة المناعة ودعم دفاع الجسم ضد العدوى، كما يحتوي العسل خصائص مضادة للميكروبات، والتي يمكن أن تساعد في محاربة البكتيريا وتقوية جهاز المناعة. وقد يهمكم معرفة ما هي علامات فساد العسل؟

دعم الجهاز الهضمي

تعتبر الطحينة مصدر ممتاز للألياف، مما يساعد في الهضم ويحافظ على انتظام الأمعاء. كما يحتوي العسل البريبايوتكس التي تعزز نمو البكتيريا المعوية المفيدة، وتحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تعزيز صحة القلب

كما تحتوي الطحينة وفرة من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي العسل مضادات الأكسدة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وتحمي القلب من التلف.