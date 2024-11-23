فلسطين اليوم

تعد نسبة الكوليسترول الزائدة في الجسم مضرة بالصحة بشكل كبير؛ إلا أن هناك بعض الأطعمة، وخصوصًا الزيوت، يمكن أن تساعد في خفضه. فيما هي؟

وإلى جانب ذلك هناك عدة عوامل تساعد على خفض مستوى الكولسترول “الضار”، حيث يجب اتباع نظام غذائي صحي، حيث أنه من الأفضل تقليل الدهون الحيوانية (الزبدة والجبن واللحوم الباردة أو المعجنات على سبيل المثال)، وذلك باستبدالها بالدهون غير المشبعة الموجودة بشكل خاص في الزيوت.

ما هي أفضل الزيوت لمرضى الكوليسترول؟

زيت الزيتون

تعد الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (أوميغا 9) أو الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (أوميغا 6 وأوميغا 3) عي الأفضل على الإطلاق في حال ارتفاع الكوليسترول في الدم.

ولهذا السبب، يعتبر زيت الزيتون واحد من أهم هذه الزيوت، لأنه غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة. فهو يوفر أوميغا 9، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

كما يعتبر زيت الزيتون هو أحد المكونات الرئيسية لـ “النظام الغذائي المتوسطي”، وهو النظام الغذائي الذي أشاد به خبراء التغذية لأنه معروف بخصائصه الوقائية للقلب، وبالتالي يوصى به بشدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

زيت الجوز

يحتوي زيت الجوز أيضًا أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، أي "دهون جيدة" تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ وهي مفيدة للجهاز القلبي الوعائي. مع نكهته الخفيفة والمعطرة، فهو مثالي لتتبيل الخضروات النيئة، أو السمك المشوي. علاوةً على ذلك، يجب تجنب طهيه لأنه لا يتحمل درجات الحرارة العالية جيدًا.

زيت الفول السوداني

يكون زيت الفول السوداني خيارًا جيدًا، لأنه يحتوي مستويات جيدة من أوميغا 6 (حمض دهني متعدد غير مشبع) وأوميغا 9 (أحماض دهنية أحادية غير مشبعة). بالإضافة إلى نكهته الخفيفة إلى حد ما، فهو يعد متعدد الاستخدامات. كما أنه مثالي للطهي على درجات حرارة عالية على سبيل المثال، يستخدم للبطاطس المقلية، أو طهي الدجاج، ويمكن استخدامه أيضًا في الخبز (كيكة الزبادي، الكيك بشكل عام) أو كصلصة للسلطة أو لصنع المايونيز.

زيت بذور اللفت

يوصي العديد من الخبراء في مجال الصحة بزيت بذور اللفت؛ بفضل محتواه المنخفض من الدهون المشبعة وكميته الجيدة من الدهون الأحادية غير المشبعة (حمض الأوليك وحمض ألفا لينولينيك)، لدوره في مكافحة الكوليسترول السيئ وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. عمليًا، يمكن استخدامه في صلصة الخل وكذلك التتبيلة والمعجنات والطهي في المقلاة. وإليكم علاجات طبيعية لخفض الكوليسترول..أبرزها الكركم.

زيت الأفوكادو

يحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة؛ ما يجعله زيتًا موصى به بشكل كبير للمساعدة في تقليل الكوليسترول السيئ، كما يحتوي بشكل خاص حمض الأوليك، وهو الحمض الدهني الرئيسي لفصيلة أوميغا 9. ومثل زيت الجوز، يتم استخدام زيت الأفوكادو نيئًا إلى حد ما.