5 أطمعة غسلها يفقدها قيمتها الغذائية.. تعرف عليها!

فلسطين اليوم

يشير الخبراء إلى أن غسل بعض الأطعمة قد يؤدي إلى فقدان قيمتها الغذائية أو زيادة المخاطر الصحية.

بينما يتطلب غسل بعض الأطعمة للمحافظة على صحتنا، هناك بعض الأطعمة التي يُنصح بعدم غسلها أبدًا. إليكم 5 أطعمة يجب أن تتجنبوا غسلها:

1. البيض

تحتوي قشرة البيض على طبقة واقية طبيعية تحميه من البكتيريا. غسل البيض قد يزيل هذه الطبقة، مما يزيد من خطر دخول البكتيريا إلى داخل البيضة. لذلك، من الأفضل عدم غسل البيض قبل استخدامه.

2. الفطر

الفطر، خاصة الفطر الطازج، يمتاز ببنية إسفنجية تمتص الماء بسرعة. غسل الفطر قد يجعله يصبح رطبًا ويؤثر على قوامه ونكهته أثناء الطهي. يُفضل مسح الفطر بفرشاة جافة أو منديل بدلاً من غسله بالماء.

3. السمك

الزيوت الطبيعية التي توجد على سطح الأسماك تحافظ على نكهتها وقيمتها الغذائية. غسل السمك قد يؤدي إلى فقدان هذه الزيوت وبالتالي التأثير على طعمه وفوائده الغذائية. من الأفضل طهي السمك دون غسله.

4. المعكرونة

تحتوي المعكرونة على نشا يساعد على التصاق الصلصة بها، ويعزز من مذاقها. غسل المعكرونة بعد سلقها قد يزيل هذا النشا ويجعل من الصعب التصاق الصلصة بها. كما أن غسل المعكرونة بماء بارد بعد سلقها يؤثر على قوامها ويقلل من نكهتها.

5. الدجاج

الدجاج يمكن أن يحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا مثل السالمونيلا، وعند غسل الدجاج قد ينتشر الماء الملوث بهذه البكتيريا في المطبخ، مما يشكل خطرًا على الصحة. بدلاً من غسل الدجاج، يجب التركيز على اتباع أساليب الطهي الجيدة والتأكد من طهيه على درجة حرارة عالية للقضاء على أي بكتيريا.

تعتبر هذه النصائح من الخبراء ضرورية للحفاظ على جودة الطعام والسلامة الصحية، لذا يفضل اتباعها لضمان تحضير الأطعمة بشكل صحيح وآمن.