فوائد أكل فاكهة الكيوي بقشرتها

فلسطين اليوم

زعم أحد الأطباء أن معظم الناس يتناولون الكيوي بطريقة خاطئة، ما يؤدي إلى فقدان 50% من الألياف الضرورية في الفاكهة.

وقال الدكتور جوزيف سلهب، المعروف باسم "طبيب المعدة": "إذا أكلت ثمرة كيوي مع القشرة، فإنك تحصل على 50٪ أكثر من الألياف وبعض الفيتامينات الإضافية والمغذيات".

وأوضح في فيديو على "تيك توك"، أنه ينبغي "غسل الكيوي جيدا لإزالة الشعرات الصغيرة"، ويوصي أيضا باستهلاكها عندما تكون "ناعمة" بحيث تكون "أسهل في الأكل".

واعترافا بأن البعض قد يجد الأمر "غريبا بعض الشيء"، أوصى سلهب بتقطيع الكيوي إلى أقراص، وأضاف: "الكيوي مفيد لصحة الأمعاء، فهو يحتوي على طن كامل من فيتامين "سي"، ويسمح للبكتيريا الجيدة بالنمو ويساعد على منع الإمساك".

ولكن اقتراحه المثير للجدل لم يسعد الجميع، بغض النظر عن الفوائد الصحية. وقال أحد المتابعين: "لا أستطيع، القشرة تخيفني".

وفي الوقت نفسه، لا يستطيع بعض الناس القيام بذلك لأسباب تتعلق بالحساسية.

ويُقال إن قشرة الكيوي يمكن أن تكون رائعة للمظهر الخارجي، فضلا عن الصحة الداخلية، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E الذي يستخدم في مستحضرات التجميل.

ويُزعم أنه يمكن أن يكون له تأثير مضاد للشيخوخة على بشرتك، ويمكن أن يساعدك في الحفاظ على توهج صحي.