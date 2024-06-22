نصائح للوقاية من ضربة الشمس في الصيف

فلسطين اليوم

يبحث الكثير من الناس في هذه الأوقات عن النصائح الواجب اتباعها للوقاية من ضربة الشمس وخصوصاً في فصل الصيف؛ رغم أننا ما زلنا في بداية هذا الفصل، إلّا أنّ العديد من البلدان حول العالم تشهد بالفعل موجات حر شديدة.

وشهد الأميركيون في أجزاء من جنوب وغرب البلاد موجات حرارة قياسية. ومن المتوقع أن تؤثّر أحداث الطقس الحار الشديد على أكثر من 60 مليون شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا الصيف.

يأتي ذلك في أعقاب تصنيف الصيف الماضي رسمياً بـ"الأكثر سخونة" على الإطلاق.

وقد ارتفع معدل زيارات أقسام الطوارئ المرتبطة بالحرارة الشديدة بشكل ملحوظ في عام 2023 مقارنةّ بالسنوات الخمس السابقة، إذ بلغ العدد نحو 120 ألف زيارة بسبب المشكلات المرتبطة بالحرارة، وفقاً لدراسة حديثة نُشرت في تقارير الأمراض والوفيات الصادرة عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبدورها، قالت الدكتورة ليانا وين، المحللة الطبية لدى شبكة "سي أن أن" :"إنّ ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة، ويجب علاجها على الفور، إذ قد تُصبح مميتة بسرعة".

وأضافت وين: "يتمتع الجسم عادةً بالقدرة على التحكم في درجة حرارته وتنظيمها، وتحدث ضربة الشمس عندما يتم إرهاق هذه الآلية، وترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة، ولا يستطيع الشخص تبريد جسمه".

وتابعت الطبيبة: "يمكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية بسرعة إلى 41 درجة مئوية أو أعلى خلال 10 إلى 15 دقيقة، وإذا حدث ذلك، قد يصاب الشخص بالارتباك والدوار، ويشعر بالإغماء". وأشارت وين إلى أنه "من الممكن أن يتلعثم في الكلام ويفقد وعيه، حتى أنه قد يصاب بنوبات ومعدلات ضربات قلب غير طبيعية"، محذّرةً أنه "إذا كان أحد الأشخاص من حولك يعاني من هذه الأعراض، فيجب أن يُنقل إلى المستشفى على الفور".

ونصحت الطبيبة، بنقل الشخص المصاب بضربة الشمس إلى منطقة مظللة وباردة، ووضع قطع قماش مبللة وباردة أو أكياس ثلج على مناطق الرقبة والإبطين والفخذ، ونقع ملابس الشخص بالماء البارد، إلى جانب البقاء برفقة هذا الشخص حتى وصول رجال الإسعاف وخدمة الطوارئ.

ونوهت الدكتورة وين، إلى أنه قد يعاني الشخص من الإنهاك الحراري، قبل أن يصل إلى مرحلة الإصابة بضربة الشمس.

وتشمل الأعراض: الغثيان، التعب، الدوخة، الصداع، التعرّق الشديد، الجلد البارد والرطب.

كما نصحت بأنه عند الشعور بالحر الشديد من الضروري الانتقال إلى مكان بارد على الفور، مع الحرص على تخفيف الملابس وأخذ حمام بارد إذا أمكن، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، ضع قطع قماش مبللة على جسمك. وراقب الأعراض التي تزداد سوءاً، مثل الشعور بالإغماء والقيء، واطلب المساعدة إذا حدثت هذه الأعراض، أو إذا لم تتحسن خلال ساعة.