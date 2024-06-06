الصحة العالمية توضّح تفاصيل وفاة أول بشري بمتحور لإنفلونزا الطيور..!

فلسطين اليوم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، وفاة شخص نتيجة أول إصابة مؤكدة مخبريا بسلالة من إنفلونزا الطيور.

وقالت المنظمة إن الرجل المقيم في المكسيك والبالغ من العمر 59 عاما توفي في 24 أبريل بعد معاناته من حمى وضيق تنفس وإسهال وغثيان وإعياء عام.

وكانت هذه أول حالة يرصدها العالم لإصابة بشرية مؤكدة من المختبرات بمتحور إيه (إتش 5 إن 2) من إنفلونزا الطيور وأول حالة إصابة بفيروس إتش 5 بين البشر في المكسيك.