فوائد طبية سحرية للعسل

فلسطين اليوم

أكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أنه بمساعدة العسل يمكن تسريع عملية التئام وشفاء الجروح والخدوش.

وقال الدكتور المختص: "يعتبر العسل مادة حافظة طبيعية. وبالإضافة إلى ذلك العسل غني بالمواد المغذية والمفيدة، مشيراً إلى أنه في العصور القديمة كان يستخدم في عمليات التحنيط.

وأفاد بأن العسل يعمل بفعالية في علاج الجروح القيحية والمزمنة التي لا تلتئم ولا تتجدد خلال فترة طويلة.

وأضاف: "لا يزال العسل مدرجا في قائمة التوصيات الدولية الرسمية الخاصة بعلاج الجروح".