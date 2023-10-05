ما سبب الاستيقاظ بصعوبة مع بداية الخريف؟

فلسطين اليوم

في العادة ومع بداية فصل الخريف يعاني الكثير من الناس من مشكلة صعوبة الاستيقاظ مبكراً في الصباح، فما هي أسباب هذه الظاهرة؟

خبيرة النوم ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة The Sleep Charity، ليزا أرتيس، أكدت أن بيولوجيتنا تعمل ضدنا، موضحة أنه في الخريف، يصبح الظلام أكثر قتامة في المساء، ما يعني إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم) في وقت مبكر ويجعلنا نشعر بالنعاس.

وبينت الطبيبة أنه يكون أكثر قتامة في الصباح ما يحافظ على مستويات الميلاتونين لدينا مرتفعة، ما يعني أننا نشعر بالنعاس طوال اليوم.

وقالت أرتيس: "الضوء الطبيعي يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة ويشير إلى ساعة جسمك الداخلية بأن الوقت قد حان للاستيقاظ والتوقف عن إنتاج الميلاتونين".

والميلاتونين هو هرمون طبيعي يساعد على التحكم في أنماط نومك. ويتم إنتاج الهرمون من الغدة الصنوبرية في الليل ويرتبط بدورة النوم والاستيقاظ.

وبحسب الطبيبة، يتسبب الظلام في إنتاج الجسم للمزيد من الميلاتونين، ما يشير إلى أن الوقت قد حان للاستعداد للنوم.

كما يقلل الضوء من إنتاج الميلاتونين ويرسل إشارات إلى الجسم ليبقى مستيقظا.

ومع بدء الشتاء، تصبح الأيام أقصر والليالي أطول، قد يبدأ بعض الناس في إنتاج المزيد من الميلاتونين نتيجة لذلك.

ووفقاً لها، هذا يمكن أن يجعلهم يشعرون بالنعاس في كثير من الأحيان ويجعل من الصعب عليهم النهوض من السرير في الصباح المظلم.

وأشارت العديد من الأبحاث أيضا إلى أن إنتاج الميلاتونين في فصل الشتاء يمكن أن يكون مرتبطا بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، الذي يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من مزاج منحط أو من علامات الاكتئاب خلال فصلي الخريف والشتاء.

واقترحت الطبيبة على من يواجه صعوبة في الاستيقاظ في الصباح، وضع المنبه بعيدا، وتشغيل الأضواء بعد وقت قصير من استيقاظك، والاستحمام بالماء البارد.