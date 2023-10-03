فلسطين اليوم

تنتشر بشكل كبير في هذه الأيام الأمراض المختلفة كـ"نزلات البرد والرشح والإنفلونزا وفيروس كورونا ومتحوراته التي باتت جزءا من الحياة في الوقت الحالي"، الأمر الذي يتطلب تعزيز مناعة الجسم وتقويته لحمايته من أي مرض.

ونصح الكثير من الأطباء بتناول العديد من الأغذية والمشروبات التي تحمي من أمراض الخريف وخصوصا بنزلات البرد، وهي كما يلي:

أطعمة تعزز المناعة في الخريف

1- تناول الأغذية الغنية بمادة الزنك التي لها دور في تقوية المناعة، حيث يمكن الحصول عليها من عدة مصادر كالبندق والجوز واللوز ولحم الغنم.

2- الأغذية التي تحوي فيتامين "سي"، وهناك العديد من المصادر التي يمكن الحصول منها على هذا النوع من الفيتامين وهي الطماطم (البندورة) والبرتقال والبقدونس والرمان والكيوي.

3- لتقوية المناعة والوقاية، يجب تناول الأغذية التي تحتوي على أوميغا 3، والتي يمكن الحصول عليها من عدد من المصادر مثل زيت السمك والبندق والجوز (عين الجمل).

4- الأغذية التي تحوي البروبيوتيك وهي المادة التي تسمح بحماية الأمعاء والجهاز الهضمي، حيث يعد اللبن الزبادي من أبرز مصادرها.

5- من المواد الغذائية التي يمكن أكلها أو شربها في ذات الوقت هي الزنجبيل، حيث تتوفر بعدة خيارات، وهي مهمة لتقوية الجهازين التنفسي والهضمي.

6- الكركم من البهارات المميزة التي يساهم شربها أو أكلها في تخفيف السعال وخفض درجة حرارة الجسم وتقوية الجهاز المناعي.

7- في حال الشعور ببداية المرض يجب التزام الراحة والجلوس في المنزل، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل من المياه والمشروبات الساخنة والامتناع عن التدخين.