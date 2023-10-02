أهم 4 لقاحات لتطعيم الأطفال.. تعرف عليها

فلسطين اليوم

قالت طبيبة أطفال، إنه وبالإضافة إلى التطعيم الإلزامي باللقاحات المتعارف عليها، إلا إنه من المهم تطعيم الأطفال بعدة لقاحات أخرى.

لفتت الطبيبة الروسية مريم سيفولينا الانتباه، إلى ضرورة التطعيم ضد التهاب السحايا (لقاح ميناكترا)، منوهة إلى أن هذه العدوى تنتقل عن طريق الرذاذ المنتشر في الجو ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الإعاقة.

وشددت الطبيبة على ضرورة حماية الأطفال من التهاب الدماغ الذي ينقله القراد وذلك باستخدام " Tick-E-Vac".

وقالت: إن هذه المشكلة تبدو ملحة جداً، ليس فقط بالنسبة لسكان سيبيريا أو منطقة الأورال، بل وكذلك بالنسبة للجزء الأوروبي من روسيا.

وهناك عدوى خطيرة أخرى، وهي فيروس الروتا (لقاح RotaTek). وكلما كان الطفل أصغر سنا كلما كانت هذه الإصابة أكثر خطورة عليه. وفق الطبية الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب حماية الطفل من فيروس الورم الحليمي البشري (لقاح غارداسيل)، موجهة نصيحة بالتطعيم في مرحلة المراهقة لكل من الفتيات والفتيان.